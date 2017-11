Vil DF tiltrække romaer

Venstre kalder det dobbeltmoralsk, at Dansk Folkeparti vil have styr på romaer, der har boet i Stationscenteret, men samtidig vil invitere dem til mad i et nyt folkekøkken. Foto: Arkiv

debat For nogle uger siden i Lokal Nyt skrev Niels Spittau fra DF, at han vil have politiet til at tage sig af de udlændinge, der overnatter på det nedbrændte Rødovre Stationscenter.

Af Claus Gisselmann Olsen Venstre i Rødovre

Men det bliver en umulig opgave for politiet at få styr på de romaer og andre udlændinge, der lever på gaden og som blandt andet overnatter i Rødovre Stationscenter, i pavillonerne i Brøndbyskoven og andre steder. Når Niels Spittau fra Dansk Folkeparti og de øvrige partier i rød blok, i forbindelse med budget 2018, vælger at oprette et Folkekøkken, som netop vil risikere at tiltrække Romaer og andre illegale udlændinge. Og som hårdtarbejdende Rødovreborgere skal betale for.

Et folkekøkken, som i øvrigt får mig til at tænke på de tidligere kommunistiske lande i Sovjetunionen, vil kunne blive et tilholdssted for de bander, der har sat tiggeri og tyveri i system. Når Dansk Folkeparti, og de øvrige partier i rød blok, så samtidig vil bruge borgernes penge på bycykler. Bliver det nemmere for romaer og andre at få adgang til Rødovre.

I Venstre vil vi hellere skabe mulighed for at endnu flere kan klare sig selv i stedet for at gøre endnu flere afhængig af systemet.

En sænkelse af skatten vil skabe et råderum, der kan give øget vækst og efterspørgsel på flere medarbejdere. En hurtigere sagsbehandling vil give en hurtigere udredning og opkvalificering, så endnu flere står klar til at tage et arbejde.

kommentarer