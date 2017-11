Søger det brede samarbejde

Socialdemokraterne vil fortsat søge det brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen, så vi kan være sammen om Rødovre Foto: Arkiv

Socialdemokraterne vil fortsat søge det brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen, så vi kan være sammen om Rødovre

Af Erik Nielsen (S), borgmester

På den måde er vi garanten for fortsat tryg og sikker udvikling af velfærden for ældre, børn og vore miljø i vores dejlige kommune.

Socialdemokratiet vil fortsat søge det brede samarbejde i Kommunalbestyrelsen.

Det kræver naturligvis, at alle vil være med, det siger sig selv. Der har siden 1. januar 2013 været 1.071 sager på dagsordenen i kommunalbestyrelsen.

Stort set alle forslag er vedtaget med store flertal og i alt 1.026 er vedtaget i enighed. Jeg og Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen vil også, i den kommende valgperiode, være garanten for et bredt samarbejde, fordi det giver tryghed blandt borgere og medarbejdere, når beslutninger er bredt funderet. Vi vil fortsat tage hensyn til alle valgte i kommunalbestyrelsen, og søge brede aftaler. Lige som vi altid har gjort. Seriøsitet og ordentlighed skal være medvirkende til at øge respekten for det lokalpolitiske håndværk.

Vildere og vildere eksotiske forslag

Der er valg til kommunalbestyrelsen den 21 november. Det er 8. gang (syv gange som borgmester) jeg stiller op til kommunalvalg. Hver valgkamp har sine sjove indslag og eksotiske forslag, som bliver vildere og vildere jo tættere man kommer på valgdagen.

Det har altid været spændende og nogle gange direkte underholdende, hvad der kommer frem af sjove og selvmodsigende forslag. Det ser også ud til at være tilfældet denne gang.

I dette tilfælde fra sidste uges Rødovre Lokal Nyt, hvor C vil ændre ved den kultur der råder. Der er nemlig nogle eksempler fra valgperioden, hvor de ikke kunne få flertal. Det mener partiet er en dårlig politisk kultur, som skal ændres.

Mest mulig indflydelse

Det epokegørende ved forslaget er, at det fremover skal være god kultur, at det er mindretallet der bestemmer. Altså C´s to mandater skal tælle mere end resten på 17. Det er da nytænkning og intet mindre end en revolution, af det repræsentative demokrati.

Hvis man tænker det helt i bund, så er spørgsmålet om C går til valg på at blive mindst, for på den måde at få mest mulig indflydelse. Ja, det har tankevækkende perspektiver.

Synes du, det går godt i Rødovre, så er der ingen grund til at eksperimentere med vores fremtid. Stem på Socialdemokratiet den 21. november, for en sikkerheds skyld.

