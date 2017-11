Kære kommune – lyt til borgerne

Eva Korntved mener at Rødovre Kommune skal blive bedre til at informere og invitere mere tydeligt i forbindelse med lokalplaner. Foto: Arkiv

læserbrev I Rødovre Lokal Nyt den 11. oktober læste jeg en interessant artikel “Lokalplaner burde laves som pixibøger”. Den vil jeg stramme og sige: “Lokalplaner burde laves som pixibøger sammen med borgerne.”

Af Eva Korntved, Islevbrovej. Kandidat nr. 3 for Det Konservative Folkeparti

Jeg bor på Islevbrovej og vader rundt i et stort, spændende vejprojekt, som afsluttes med udgangen af december 2017. Det skal nok ende godt. Kernen er, at jeg ikke aner, hvordan det kommer til at tage sig ud og hvordan det arbejder sammen med resten af miljøet.

Det kunne jeg sikkert have fået at vide, hvis jeg havde deltaget i de borgermøder, der blev holdt i forbindelse med lokalplanen. Jeg opdagede aldrig, de var der. Det er min fejl og det skal ikke ske igen. For næste gang regner jeg med at blive inviteret

mere tydeligt eksempelvis via e-post eller SMS. Rødovre Kommune skal blive bedre til at informere og invitere.

Jeg tror heller ikke, min mening var blevet hørt, hvis jeg var dukket op. Som en af mine naboer sagde: “Charmeoffensiv, hvor vi kunne tømme vores vrede ud – og så skete der ikke mere ved dét!”

Vi kan gøre det bedre

Erfaringerne fra eksempelvis Islev Torv er ikke de bedste. Går man med barnevogn, rollator eller lignende, er man decideret i fare ved at gå over torvet. Byggerierne bliver ændret og justeret undervejs – men ikke nødvendigvis til det bedre.

Hvor har vi været henne som borgere? Hvordan er der lyttet til Handicap-

rådet, til unge familier etc.?

Vi må kunne gøre det bedre. Det kunne være pragtfuldt som borgere at blive inviteret ind og være med, inden alle fejlene begås.

OG ja, så skader det heller ikke, hvis planerne efterfølgende er til at læse og forstå for almindelige mennesker.

