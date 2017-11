50 år uden at gå i baglås

Direktør Klaus Honoré er tredje generation i A/H Låsemontage. Virksomheden fejrer 50-års jubilæum på fredag. Foto: Presse

jubilæum Det startede som en enkeltmandsvirksomhed i privaten. I dag er der 18 ansatte i låsevirksomheden A/H Låsemontage, som på fredag kan fejre 50-års jubilæum.

Af Christian Valsted

I 1967 fik Svend Honoré en god idé. I hjemmet på Krogsbækvej etablerede han sin egen låsevirksomhed. To generationer senere står Svends barnebarn, Klaus Honoré, i spidsen for virksomheden, der siden har vokset sig stor og stærk. A/H Låsemontage beskæftiger i dag 18 personer og har afdeling både i Rødovre og på Frederiksberg.

Svend flyttede i tidernes morgen låseforretningen til Frederiksberg, men da Klaus overtog forretningen fra sin far, Peter Honoré, var han fast besluttet på at vende hjem.

”Min farfar grundlagde virksomheden i Rødovre og jeg synes, det var oplagt at vende hjem til rødderne,” siger Klaus, der på fredag kan fejre virksomhedens 50-års jubilæum. Han kan se tilbage på fem årtier, hvor arbejdsopgaverne indenfor

låsefaget stille og roligt har ændret sig.

”I gamle dage var vi låsesmede, der kørte rundt og lukkede døre op. I dag er vi en ’all-round’ sikringsvirksomhed, som varetager alle former for sikring, såsom adgangskontrol, alarmer, videoovervågning og dørautomatik,” fortæller Klaus Honoré.

I forbindelse med jubilæet inviterer A/H Låsemontage kunder og venner af huset til reception i virksomhedens afdeling på Peter Bangs Vej på Frederiksberg fredag den 3. november fra klokken 12-16.

