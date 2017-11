Kold krig på Arkivernes Dag

historie Lange atommarcher og indædte protestsange var mere hverdag end særsyn i 1980'erne, hvor de voksne også kunne være bange. Ny familieomvisning tager dig med tilbage til den kolde krig.

Af André Bentsen

Russerne kommer og Barsebäck springer i luften. Frygt var der masser af i 1980’erne, hvor vi sang om atombomber og angst. Dine forældre gik i protest-marcher mod atomkraft og våbenkapløb og der blev lavet omfattende planer for at beskytte Danmark og befolkningen, hvis vi skulle blive angrebet.

Angrebet udeblev, men den Kolde Krig fik alligevel sat sine spor. Dem kan du se på nærmeste hånd, når Arkivets Dag fejres i Rødovre.

“Hvordan var det at leve med Den Kolde Krig, hvad blev der gjort her i Rødovre for at afværge den altid lurende fare,” spørger Rødovres arkivar Marie Drost Aakjær retorisk, når hun lokker alle til at tage med tilbage i tiden til familie-omvisning i den civile bunker og foredrag i samarbejde med Oplevelsescenter Vestvolden på Arkivernes dag på Rødovre Bibliotek.

