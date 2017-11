Mindes de døde med ny musik

Allehelgen i Islev Kirke er åben for alle, der ønsker at mindes afdøde med fordybelse og Martin Åkerwalls musik skrevet specifikt til lejligheden. Foto: Privat

NY MUSIK FOR DE DØDE Hvordan sætter man toner på et levet liv? Det vilde projekt har den danske komponist, Martin Åkerwall, kastet sig ud i og resultatet er i særklasse en mindehøjtidelighed for de døde, der til Allehelgen i Islev får deres helt egen musik og navn læst op.

Af André Bentsen

Der er ikke mange der ved, at kirkerne i Danmark står for en væsentlig del af den nyskabende musik herhjemme, når de bestiller nye kompositioner til særlige begivenheder.

Sådan er det med det nyskrevne allehelgensmusik, som Islev Kirke har bestilt.

I Islev Kirke er der i disse år en stigende søgning til Allehelgens årlige mindehøjtidelighed for de døde.

“For at give denne særlige gudstjenesteform sit eget udtryk har vi bestilt et nyt korværk af den danske komponist Martin Åkerwall,” siger Jonas Hunt, organist i Islev Kirke.

Værket, som har fået titlen Nordisk Requiem, uropføres i Islev Kirke søndag den 5. november klokken 15 med Islev Kantori, Rødovre Korskole og Hendriksholms Kirkes Kor samt Josefine Opsahl på cello og komponisten selv ved klaveret.

Værket dirigeres af Jonas Hunt, som er organist ved Islev Kirke.

“Nordisk Requiem er både et liturgisk og kunstnerisk værk, der sammenføjer Allehelgensgudstjenestens rituelle elementer som tekstlæsninger, lystænding og navneoplæsning af afdøde i et samlet musikalsk forløb,” fortæller han.

Komponisten selv er da heller ikke bange for at afsløre, hvor særlig denne tilblivelse af ny musik er.

“Tekstvalget var vanskeligt. To af sangene skulle være af Pär Lagerquist, det vidste jeg, men med de øvrige tekster var jeg helt på bar bund. Jeg ledte efter tekster, som kunne tegne en bue, der tager sin begyndelse med fødslen som morgenlyset.,” siger Martin Åkerwall og fortsætter:

“En gestus til det smukke i, at vi alle er slægter, der skal følge slægters gang mod døden – det stille mørke. Men i mørket er også lyset og af lyset genopstår livet på ny, som en ubrudt cirkel.”

Ny personlig oplevelse

Som en kirkemusikalsk nyskabelse er der komponeret små vignetter for cello solo til hvert navn, som en biografi i toner over et levet liv.

Martin Åkerwalls musik er åben, tilgængelig og drømmende med plads til at være tilstede i tidens og tonernes strøm. Nordisk Requiem er et stærkt bidrag til en lang kirkemusikalsk tradition for at mindes de døde med værdighed og skønhed. Efter tjenesten er der også mulighed for at tale med en præst.

Det gjorde Martin Åkerwall selv før tilblivelsen af det nye stykke musik.

“De øvrige tekster skulle pege ind i den kristne tro og mit held var en inspirerende dialog med sognepræst ved Islev Kirke Anne Fuglsang-Damgaard. Sammen kom vi frem til et tekstvalg, der spandt en smuk bue. Ved en kronologisk opstilling af teksterne dannede de kors og da kunne musikkens klange og farver af lys undfanges,” understreger han.

Annonce

kommentarer