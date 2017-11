Får vindmølle i skolegården

Eleverne skal arbejde med den nye skolemølle, der er placeret ved boldbanen, hvor den kan få vind fra alle verdenshjørner til gavn for elevernes læring. Foto: Brian Poulsen

vindmølle Der blæser nye vinde over Tinderhøj Skole. En 10 meter høj skolemølle skal generere god energi og læring til den grønne profilskole.

Af Christian Valsted

Vindmøller er om noget symbolet på grøn omstilling og bæredygtig energi. Dansk vindenergi suser derudaf i disse år og på kommunens grønne profilskole, Tinderhøj Skole, blæser det også den rette vej hvad angår vindmøller. Skolen har nemlig fået opsat en 10 meter høj skolemølle ved boldbanen. En mølle der skal fungere som læringsværktøj og blandt andet styrke elevernes læring i energi, energiforsyning, vejr og klima, klimaforandringer.

”Elevernes formidling er også en kompetence, der kan styrkes med en skolemølle. Igennem bearbejdet data, forståelse for energiomsætning og -forsyningen vil skolemøllen være et udgangspunkt blandt andet for elevbaserede kampagner, elev-til-elev undervisning eller bruges til Toolcamp for 6 klasserne,” siger Anne Mette Sieber Glarbo, der er grøn koordinator på Tinderhøj Skole.

Hun oplyser at skolemøllen udover et læringsværktøj, der skal styrke forståelsen for de mere uhåndgribelige aspekter af energiforsyningen, forhåbentlig også bliver et vartegn for et nyt, fagligt stærkt og bæredygtig skole.

Mølle med data og tal

Tinderhøj Skole har siden efteråret 2016 været profilskole med fokus på grøn udvikling og skolemøllen er et synligt bevis på skolens nye retning. Den 10 meter høje mølle er udstyret med tre vinger og eleverne kommer til at bruge møller aktivt, da den ud over en stopknap, vil blive udstyret med et batteri til el-opsamling og et system, så eleverne kan bearbejde data.

Det er ikke meningen at møllen skal levere strøm til selve skolen.

”Det er den slet ikke stor nok til. Det er en god tanke, men meningen er at skolemøllen er et læringsværkstøj,” siger Anne Mette Sieber Glarbo.

Tinderhøj Skole oplyser, at møllens lydniveau er vurderet i forhold til valg af placering og at skolemøllen ikke være til gene lydmæssigt for skolens naboer.

