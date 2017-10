Stor kamp af Mads Eller

To scoringer af Mads Eller Foto: IN

Ishockey Mads Eller krydrede en stor fighter indsats med to scoringer.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Hvidovre Fighters siger Mads Eller. ”Vi spiller en dårlig første periode, får et par udvisninger, og vi er ikke disciplineret nok i vores spil. Vi får nogle pucktab ved offensiv blue line, og kommer ikke rigtig ind i deres zone. Vi har ti skud, men kommer ikke ind med folk foran mål, og Hvidovre står og venter på, at vi skal lave nogle fejl, så de kan slå kontra, og er de lyn hurtige i omstillingerne.

Efter første periode satte vi os sammen i omklædningsrummet, for vi vidste godt, at det simpelthen ikke var godt nok, det vi lavede i første periode.

I anden periode får vi nogle mål, og kommer godt ind i kampen. Vi sætter en stor ære i, at vi skal være det bedste hold i tredje periode, vi føler at vi er det hold der er i den bedste form, og vi skøjter alle sammen rigtig godt, og det viser vi også i tredje periode” slutter Mads Eller.

kommentarer