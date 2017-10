Sikker RMB sejr i lokalopgør

Fire scoringer af Mighty Bulls Foto: Ian Nielsen/Arkiv

Ishockey Efter en svær start på kampen, med to hurtige udvisninger, havde RMB svært ved at finde rytmen. Men var klart spilstyrende i anden og tredje periode, og vandt fortjent.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 01:19 Anders Schultz, Rødovre (Hooking) 06:31Thomas Olsen, Rødovre Tripping) 19:57 Mads Eller, Rødovre (Albowing) 27:22 Nicki Kisum, Hvidovre (Slashing) 28:12 Adam Carnestad, Hvidovre, (5 min + Game Misconduct Penalty, Checking to the Head) 44:45 Matthias Asperup, Rødovre (Slasching) 46:03 Sebastian Bergholt, Rødovre (Delaying the Game) 48:49 Valdemar Kisum, Hvidovre (Slashing) 51:36 Magnus Povlsen, Hvidovre (Tripping) 59:44 Sonny Hertzberg, Hvidovre (Holding)

Hvidovre Fighters kom til Rødovre Skøjte Arena med en frisk sejr på 3-2, over sidste sæsons sølvvindere Gentofte Stars. Det er holdets første sejr efter ordinær spilletid, efter deres tilbagevenden til Metalligaen.

Hjemmeholdet fik ikke den bedste start på kampen. Inden der var spillet to minutter, fik Anders Schultz to minutter for Hooking. Det skulle vise sig, at det blev en dyr en af slagsen. Gæsterne fik hurtigt udnyttet deres overtalssituation, og bragte sig foran, på mål af Victor Björkung.

Der gik kun kort tid, så måtte Thomas Olsen en tur i straffeboksen, for tripping, og Hvidovre lagde pres mod Rødovres mål, og havde to forsøg på stolpen.

Efter den tvivlsomme start kom Rødovre bedre med, og havde kvalificerede afslutninger fra Morten Andreasen, Nicklas Carlsen og Thomas Olsen, hvis afslutning prellede af på stolpen. Umiddelbart inden pausen, fik hjemmeholdet sin tredje udvisning, da Mads Eller fik to minutter for Elbowing, så Rødovre måtte starte anden periode i undertal.

Hvidovre fik ikke etableret deres powerplay, overfor RMBs sikre boksplay, fra starten af anden periode. Hjemmeholdet fik herefter overtag i spil og chancer, med gode forsøg af Anders Schultz, Matthias Asperup og Morten Andreasen, men en velspillende Nicklas Lundström i gæsternes mål var ikke til at passerer.

Otte minutter inde i perioden, fik Hvidovres Nicki Kisum to minutters straf for Slasching, og umiddelbart efter, fik Hvidovres Adam Carnestad fem minutter, og en Game Misconduct for Checking to the Heah.

I spil 5 mod 3 udlignede Jannik Karvinen tæt under mål, på Connor Hardowas pasning. RMB, havde endnu fire minutter i overtal, men det lykkedes ikke, at omsætte det ellers udmærkede powerplay til yderligere scoring.

Umiddelbart inden pausen, erobrede Mads Eller pucken i egen zone, og alene med Niklas Lundström, sendte han sikkert pucken i mål til pausestillingen 2-1.

RMB fik tidligt i tredje periode to udvisninger, først ved Matthias Asperup og minuttet efter ved Sebastian Bergholt. Det udløste et pres fra Hvidovre i spil 3 mod 5 men igen, sikkert boksplay og gode redninger af Emil Jidskog holdt gæsterne fra, at få udlignet.

Hvidovres Valdemar Kisum fik to minutter for Slashing, og i powerplay, fandt Matthias Asperup en fri Mads Eller, som sendte pucken i mål til 3-1 midt i tredje periode. Minuttet efter blev det 4-1 ved Jonas Sass, der sendte Nicklas Schultz præcise pasning ind bag en chanceløs Niklas Lundström i gæsternes mål. RMB fortsatte med at lægge pres i gæsternes zone, men fik ikke scoret yderligere, trods endnu to situationer i overtal.

En fortjent hjemmesejr, efter en svær start på kampen med to tidlige udvisninger, og et godt fightende Hvidovre mandskab. Rødovre fik efterhånden styr på spillet, og var spilstyrende i både anden og tredje periode.

Steffen Klarskov skadet.

Rødovre Mighty Bulls stillede op uden en skadet Steffen Klarskov. Om sin skade siger Steffen Klarskov. ”Jeg har fået en skade i lysken, og forventer ikke, at jeg spiller de to kommende kampe mod Esbjerg og Herlev. Jeg håber, at jeg er klar igen efter landskampspausen, siger Steffen Klarskov.

Næste kamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller hjemme igen på torsdag den 2. november kl. 19 hvor Esbjerg Energy kommer på besøg.

