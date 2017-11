V: Nyt folkekøkken vil tiltrække tiggere og tyve

Venstre frygter, at det nye skatteborgerbetalte Folkekøkken vil blive et mekka for personer på kant med loven. Billedet her er fra den velkomst til flygtning, som Rødovre Kommune arrangerede på Rådhuspladsen for et par år siden. Foto: Arkiv

folkekøkken eller ej Venstre er ikke begejstrede for rød bloks planer om at opføre et folkekøkken, som de frygter vil tiltrække romaer og illegale udlændinge.

Af André Bentsen