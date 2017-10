Føtex flytter frugt, fisk og franskbrød 100 meter

Varehuschef Michael Samsing er klar til at åbne en 2700 kvadratmeter stor butik i 'Krystallen'. "Vi har bygget videre på de ting, der virkede i den gamle Føtex og tilføjet den nye butik nogle nye dimensioner. Det bliver forhåbentlig en god oplevelse for både kunderne og personalet," siger han. Foto: Red.

ny føtex Bredere gange, større bager og en øget fokus på den gode kundeoplevelse. Rødovre Centrums største supermarked er blevet endnu større. ”Den nye butik er på mange måder mere strømlinet,” siger Michael Samsing, der er varehuschef i Føtex i Rødovre Centrum.

Af Christian Valsted

Lørdag aften blev de sidste varer bippet igennem kasselinjen i den store Føtex i Rødovre Centrum. Butikken, der alene sidste år havde 1,8 millioner ekspeditioner, har, efter 11 år, aftjent sin værnepligt og inden længe bliver det store butiksareal omdannet til 12 nye butiksenheder.

Centerets kunder skal dog ikke undvære Føtex i lang tid. Faktisk kan varehuschef Michael Samsing allerede i dag byde kunderne velkommen i en ny og større Føtex i centerets nye afdeling ’Krystallen’.

”Ja, vi er flyttet 100 meter og 80 ansatte brugte

hele søndagen på at flytte de mange varer fra den gamle forretning over til den nye,” siger Michael Samsing, mens han viser rundt i det 2700 kvadratmeter store nye butiksareal. Butikken er 400 kvadratmeter større end den gamle og de kvadratmeter er til dels brugt til at give kunderne mere albuerum.

”Gangarealerne er blevet større. I den gamle Føtex var der mange små og smalle gange, der skulle give kunderne en oplevelse af at bevæge sig ind i små universer. I den nye butik bliver det mere strømlinet, så der er plads til at handle. Det skulle gerne give en bedre kundeoplevelse,” siger Samsing, inden han gør hold i Føtexs nye store ’Fersk Marked’.

”Der skal være plads til at handle og en af de steder, hvor vi har udvidet meget, er her i vores ’Fersk Marked’. Her er der kommet en helt anden åbenhed,” siger Samsing, inden han nævner en ny bolig- og køkkenafdeling, som en af de nye områder, hvor den nye Føtex er anderledes end forgængeren.

”Det er en ’shop in shops’ med andre gulve og speciel-

inventar,” siger varehuschefen om det nye tiltag.

Friskbagt brød i bageren

Det har kostet et 2-cifret millionbeløb at bygge en ny forretning op i ’Krystallen’ og det første, der møder kunderne i den nye Føtex, er en bager, der er dobbelt så stor som den tidligere, der lå som en selvstændig enhed ved det gamle posthus.

”Vi har altid haft et succesfyldt bagerudsalg og derfor får bageren endnu mere plads,” siger Samsing om den nye bagerafdeling, der bliver Føtex’ ansigt udadtil med hovedgaden i ’Krystallen’.

”Og brødet kommer vi til at bage selv. Det er et andet tiltag, som vi er glade for. Nu kan kunderne også få lunt brød om eftermiddagen,” siger Samsing med et smil.

Føtex åbner onsdag den 1. november klokken 07.

