Så er der fest!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg har vidst – et par gange – ytret mig om, at Halloween IKKE er noget for mig. Vi har Fastelavn og det må sgu være nok.

Af Chrummer

Jeg ved ikke, hvorfor vi skal til at fejre en katolsk helligdag, når vi nu er Evangelisk-Lutherske. Sjovt nok er der ikke mange, der har taget Ramadanen eller Eid til sig. Eller Græsk-ortodoks Påske. Eller Jainistisk Paryushana.

Jeg ved ikke, hvor mange katolikker, der er i Danmark, men at åbne Tivoli i flere uger og proppe haven op med græskar, virker på mig som noget af en overdrivelse – antallet af katolikker taget i betragtning?

Hvad med jøderne? Hvorfor åbner vi ikke Tivoli i 14 dage omkring Rosh Hashanah og fylder Tivoli med mælk og honning?

Hvorfor fejrer vi ikke Semfina, som man gør i Pamplona? Slippe 6 tyre løs i byen – Jeg vil anbefale Mjølnerparken, det kunne måske holde Loyal to Familia beskæftiget nogle timer – ja og hvem ved, måske bliver de bedre til at ramme. Eller hvad med at holde Tomat-Fest, hvor der kastets 160 tons tomater udover folk? Man kunne selvfølgelig fordanske traditionen lidt og gøre det med asier eller syltede agurker?

Nå, men jeg kan jo egentlig være ligeglad. Jeg behøver jo ikke at skære i græskar og hænge spindelvæv op. Jeg kan også bare lade være med at tage i Tivoli. Problemet er bare, at man risikerer at blive hevet ind i lortet alligevel.

Vores stue ligger på 1. sal, så hver gang ”de” banker på døren, skal jeg så op af sofaen, ned af trappen og åbne døren for at se børn klædt ud som monstre eller zombier og give dem slik.

Og hvis man så selv gør lidt ud af det, kan man være smurt ind i teaterblod med en ”økse” gennem hjerneskallen. Ja, så bliver det først rigtig ”uhyggeligt”. Jeg overvejede at sætte et skilt på døren med teksten ”Fritzl’s kælder”, snuppe to viagra og åbne døren – nøgen. Se, det er skræmmende.

Men nu er jeg en smule blufærdig, så jeg har valgt at hænge et foto af Inger Støjberg op på døren og henvise til, at tiggeri straffes med 14 dages straks-fængsel og at maskering straffes med 1500 kroner i bøde.

Man kan vel heller ikke blive straffet for at banke et barn med en jernstang, når han står ude foran din hoveddør med maske og en le i hånden. ”Ja, hr. Betjent jeg kan godt se, at det er et barn, NU. Men da han ringede på, stod han i sort kåbe, hætte og med en le i hånden, så lignede han altså Døden. Det var enten ham eller mig. OG nej, jeg har IKKE set Døden i øjnene før, så hvor fanden skulle jeg vide fra, at Døden åbenbart er højere end 110 cm?”

MEEN, hvis det ikke afholder nogle udklædte tiggerbørn fra at banke på min dør, så har jeg indkøbt et par bøtter af Chili-Klaus’ lakrids/chili kugler med EXTRA stærk chili. Så kan man håbe på, at to dages diarré kan få de små tiggende unger på bedre tanker og at man ALDRIG skal tage i mod slik fra fremmede.

kommentarer