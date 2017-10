Går på gaden for gadebørn

På fredag følger vi Mathias og Signe, når de samler penge ind til Stairway. Der er stadig elever der mangler arbejde på dagen. Kontakt Rødovre Gymnasium på mail: org.stairway.2017@rgnet.dk, hvis du har et job til dem. Foto: Arkiv

stairway På fredag har eleverne på Rødovre Gymna- sium undervisningsfri i den gode sags tjeneste. Igen i år har eleverne valgt at bakke op om Stairway Danmark, der hjælper filippinske gadebørn med at få en bedre tilværelse.

Af Christian Valsted

Hvis du har planer om at male stakittet eller give skuret den helt store oprydnings-

tur i weekenden, så læs

lige med her. For i stedet for at ase og mase med rodet i skuret og gamle malerpensler, kan du få elever på Rødovre Gymnasium til at klare arbejdet velvidende om, at elevernes arbejde senere kommer filippinske gadebørn til gode.

På fredag har samtlige elever fået undervisningsfri for at samle ind til organisationen Stairway. Eleverne er klar til at trække i arbejdstøjet og udføre arbejde for virksomheder og private. Betalingen bestemmer virksomhederne og private selv, men Rødovre Gymnasium forslår 200 kroner for 2-3 timers arbejde.

Eleverne har samlet ind til Stairway siden 2013 og sidste år kunne eleverne donere hele 71.680 kroner til Stairway.

Frem med raslebøssen

Eleverne Mathias Vincent Fischer og Signe Jakobsen fra 2.U skal hverken male eller rydde op i et skur. De har i stedet fundet raslebøsserne frem og vil gå fra dør til dør i området for på den måde at indsamle penge til de filippinske gadebørn.

”Jeg gjorde det samme sidste år, hvor jeg samlede godt 400 kroner ind. Det beløb vil vi forsøge at slå i år,” siger Mathias.

Hvordan det går, kan du læse meget mere om i næste uge. Lokal Nyt tager nemlig med Mathias og Signe med rundt i Rødovre til en snak om velgørenhed og I-landsproblemer.

Annonce

kommentarer