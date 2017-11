Hvem lytter til de udsattes stemme

Lars Ahlstrand og Nenad Nielsen håber at øge engagementet og stemmeprocenten blandt de grupper, der ikke stemte så meget ved sidste valg. Foto: Brian Poulsen

stemmer på kanten Rødovres Udsatteråd og Integrationsrådet er gået sammen om at give deres grupper en ekstra stemme i valgkampen. To valgmøder skal hæve stemmeprocenten i de to grupper.

Af André Bentsen

Kun fem andre steder i Danmark er der færre mennesker end i Rødovre, der stemmer til kommunalvalget, men selv i Rødovre er der grupper af mennesker, som stemmer endnu sjældnere end deres naboer. Især udsatte borgere som kontanthjælpsmodtagere og etniske minoriteter har en lavere stemmeprocent og det er synd, for deres stemmer gælder lige så meget som alle andres.

Det mener i hvert fald de to formænd for Integrationsrådet og Udsatterådet, der er gået sammen om to valgarrangementer, der skal lokke målgrupperne til stemmeurnerne. Ja faktisk behøver de ikke engang det, da man har sørget for, at man kan brevstemme på dagene.

“Mange minoriteter stemmer ikke, fordi de kommer fra lande, hvor man ikke kender til eller stoler på demokratiet og de kender ikke til proceduren og alt det praktiske med at finde ud af, hvem man skal stemme på. Samtidig er de minoriteter med fast arbejde ofte travlt optaget kun af det,” siger formand for Integrationsrådet Nenad Nielsen.

Ser man på de herfødte socialt udsatte gælder det samme syn på politikerne, mener formanden for Udsatterådet.

“De tror ikke, det nytter noget at stemme, for politikerne gør alligevel, hvad de selv vil. Det er en afmagtsholdning. Den anden ting er at kende forskel på at stemme til et kommunalvalg og et regionsvalg. Hvilken indflydelse og betydning har det,” siger Lars Ahlstrand.

Mulighed for magt

De to råd er nu gået sammen om at lave en kampagne for at få målgrupperne i tale. Dér, hvor de allerede er i forvejen.

Den 7. september er der derfor spisning i beboer-

huset i Kærene og den 13. november går det løs på Broparken Plejecenter.

“Vi vil gerne have engageret dem i byens liv, for det er vigtigt, de ved, at de kan få reel indflydelse. Men hvis man vil have indflydelse, må man også stemme,” enes de to formænd om.

De vil selv trække sig lidt tilbage på dagene, der har fået formanden for Brugernes Akademi, Anja Plessner Blok, til at være facilitator og tage dialogen med dem, der måtte komme de to steder.

“Vi har en masse aktiviteter igang for at øge opmærksomheden på valget. Kan vi få bare én ekstra til at stemme på hver af de her dage, så er det et skridt i den rigtige retning, men det er klart, vi vil gerne helt derud, hvor mange flere sætter et kryds og engagerer sig i deres samfund,” siger de.

