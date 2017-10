Ombygningen har krævet sit første offer

Kiosken på Damhustorvet er lukket med øjeblikkelig virkning. Foto: Brian Poulsen

damhustorvet Kiosken på Damhustorvet er lukket med øjeblikkelig virkning.

Af Christian Valsted

Det er ikke længere muligt at tippe en 13’er eller købe fredagsslik på Damhustorvet. ’Torvekiosken’ på hjørnet af Damhustorvet og Hvidovrevej har nu drejet nøglen om.

På trods af gentagne forsøg har det ikke været muligt at få en kommentar fra indehaveren af ’Torvekiosken’, men bagermester Thorleif Kristensen, der er talsperson for torvets butikker, har været i kontakt med ejeren og han fortæller til Lokal Nyt, at kiosken er lukket og ikke åbner igen. Ham bekræfter samtidig, at lukningen skyldes et stort fald i omsætningen i forbindelse med Rødovre Kommunes renovering af torvet.

”Det, vi hele tiden har frygtet og advaret imod, er nu blevet til virkelighed. Kiosken lever af strøgkunder, der hurtigt kan parkere og købe det de mangler, men de kunder kommer ikke mere. Det kan de ikke. Vanens magt er stærk og det tager ikke mere end 14 dage at smadre sin kundekreds. hvis de ikke kan komme ind til kiosken, finder de et andet sted at handle. Så simpelt er det,” siger Thorleif Kristensen om lukningen.

Færdig i det nye år

Rødovre Kommune har siden slutningen af august måned været i gang med en opfattende renovering af Damhustorvet. Parkeringsmulighederne og adgangen til torvet har været begrænset og vi har tidligere i Lokal Nyt kunne fortælle, at de erhvervsdrivende bløder røde tal med fald i omsætningen på op til 60 procent.

”Det er kreperligt og ærgerligt, at kiosken er lukket. Vi forudså, at det ville ske og lukningen viser, at renoveringen er med til at dræbe vores forretninger,” siger Thorleif Kristensen.

Ombygningen af Damhustorvet og Roskildevej forventes at stå færdig i starten af det nye år.

