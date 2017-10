Kender du Årets Ildsjæl

Hvem er årets ildsjæl? Send din indstilling til rk@rk.dk

Årets Ildsjæl Onsdag, er sidste frist, hvis du har en kandidat til titlen som Årets Ildsjæl.

Af André Bentsen

Det er nu, du skal sende byens største rygklap til din yndlingsfrivillige inden for det sociale frivillige område. Der er nemlig frist i dag, onsdag.

Årets ildsjæl er med til og har gjort en særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde.

Han eller hun er en god rollemodel for det frivillige sociale arbejde og er med til at motivere og øge interessen for det frivillige sociale arbejde.

Med prisen ønsker Social- og Sundhedsudvalget at påskønne og øge opmærksomheden om det frivillige sociale arbejde i Rødovre. Alle kan indstille kandidater til ‘Årets Ildsjæl’.

Prisen gives til en person, gruppe eller forening, der udfører frivilligt, ulønnet arbejde inden for social- og sundhedsområdet i Rødovre. Det kan for eksempel være en bestyrelse eller en person med eller uden tilknytning til en forening.

“I de mange foreninger og med de vildt mange aktiviteter, som de frivillige udfører kan vi se, at det frivillige sociale arbejde bidrager stærkt – i samarbejde med kommunen – til at skabe et trygt og indholdsrigt liv for kommunens borgere,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen.

“De frivillige er en vigtigt del i udviklingen af velfærden i kommunen, fordi aktiviteterne i foreningerne har stor værdi for Rødovres borgere. Derfor er det frivillige sociale arbejde vigtigere end nogensinde før og det skal vi anerkende,” tilføjer hun.

Send din begrundede indstilling senest onsdag den 1. november til Social- og Sundhedsforvaltningen, Rødovre Parkvej 150 eller via e-mail til: rk@rk.dk – husk at skrive:

”SOC” – Årets Ildsjæl” i emnefeltet!

Annonce

kommentarer