Oprør fra midten

Kvinder med Kant Den kulturelle stædighed fra min danske enhedskultur og min afghanske kollektivistisk kultur gør, at jeg sommetider bare har lyst til at give fuck-fingeren til begge kulturer.

Af Nilofer Abbasi

Som en etniske minoritetskvinde går der næsten ikke en dag, uden at der bliver stille spørgsmålstegn ved min etniske ophæv, religiøsitet og tilhørsforhold. Spørgsmålene; hvor kommer du fra? Føler du dig dansk? Er du glad for at være Danmark? Er du muslim og hvordan har du med vores demokrati? – er nogle af de spørgsmål jeg ofte møder i mødet med nye mennesker. Mediedebatten derimod er fyldt med politikker som kræver mig assimilation –altså, at jeg skal give afkøb min identitet – uden at de fortælle mig hvordan jeg skal være dansk og hvad integration og assimilation indebære. I over 30års integrationsdebat har de stadige svært ved at finde en fælles definition og mål for danskheden og integration.

I den anden lejre har vi min afghanske kollektivistisk kultur, som er omgivet af patriarkalske værdier. Ligesom minoritetskulturen ude i forstedens ghettoer, afkræver den min personlig frihed og selvbestemmelse. Som den gode afghanske og muslimsk pige, må jeg helst ikke kritisere de kulturellenormer som hammer enhver kvindes integritet. Lever jeg livet åbent som en frigjort kvinde, kan jeg forvente at blive udstødt fra fællesskabet – for de andre afghanske børn skal jo helst ikke lære af at bringe skam over familien som vi ’respektløse kvinder’ gøre.

Friheden til at vælge at være både-og.

Selvom jeg elsker freden til privatlivet, rygbrødsmader og det sammenhold som der er i det afghanske fællesskab, savner jeg at begge kulture giver plads til at minoritetsunge med flere kulturelle baggrund frit kan vælge den de gerne vil være. ”Dem, der gør fredelige revolutioner umulige, gør voldelige revolutioner uundgåelige” lyder en af John F. Kennedy famøse citater. Begge lejre har svært ved at anerkende og acceptere at nytidens minoritetsunge hverken vil eller kan vælge den ene kultur frem for den anden kultur. Man kan ikke påtvinge nytidens unge til at vælge enten-eller når de er vokset op i en multikulturel tilværelse. Kræver vi assimilation af de unge i deres formative år, risikere vi at skubbe de unge endnu længere væk fra fælleskabet. Det er på tide at begge kulture lære at give plads til hinanden forskelligheder. For jeg er ikke dansk. Jeg er heller ikke afghansk. Jeg er dansk-afghansk

