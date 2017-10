Jannik Karvinen og holdkammeraterne var ikke skarpe nok Foto: BP

Ishockey Vi spiller en OK kamp, men får ikke skabt nok, siger Jannik Karvinen.

Af Flemming Haag

Om kampen mod Frederikshavn White Hawks, siger Jannik Karvinen. Vi spiller en OK kamp, men får ikke skabt nok, og vi formåede ikke at få det ud af det som vi skulle. Vi er ikke på noget tidspunkt udspillet, vi tilspiller os nogle chancer, og jeg syntes vores powerplay var udmærket, men vi var ikke skarpe nok til, at udnytte de chancer vi får.

Det er vigtigt at vi får nogle point, i det tætte kapløb om Final Four pladserne, men det får vi chancen for i den kommende uge, hvor vi skal spille tre kampe siger Jannik Karvinen.

