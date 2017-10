Knebent nederlag til Rødovre Mighty Bulls

RMB fik ikke lejlighed til, at juble i Frederikshavn Foto: BP

Ishockey Rødovre Mighty Bulls havde syv powerplay muligheder mod Frederikshavn White Hawks, heraf de fire i tredje periode, men formåede ikke at få fordel af overtalssituationerne.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls spillede søndag eftermiddag ude mod Frederikshavn White Hawks. Begge hold har 24 point inden dagens kamp, men nordjyderne har spillet 16 kampe, to kampe mere end Rødovre.

Det er en vigtig kamp for begge mandskaber, da der er stor jævnbyrdighed i kampen om en plads til Final Four, da der kun er fire point mellem nummer tre Odense med 25 point, og nummer ni Esbjerg med 21 point, inden søndagens kampe.

Det var en lige start på kampen, med få afslutninger. Midt i perioden fik Rødovres Connor Hardowa to minutter for Holding. Rødovres suveræne boksplay, holdt hjemmeholdet fra at komme foran. Der gik dog kun fire minutter efter udvisningstidens udløb, hvor det lykkedes for Frederikshavns Cameron Spiro, at passerer Emil Jidskog i Rødovre målet.

Kort tid inde i anden periode, fik Frederikshavns Marcus Pedersen to minutter for Hooking. Det lykkedes ikke for Rødovre, at få udlignet i overtalssituationen. Hjemmeholdets Gorm Topholt fik to minutter for High Sticking, og endnu engang, lykkedes det ikke for Rødovre at få resultat af deres powerplay.

Seks minutter inden pausen, fik først Jacob Böll to minutter for Holding, og ni sekunder efter fik Patrick Flügge to minutter for Roughing, så det var spil 5 mod 3. Igen holdt Rødovre Vendelboerne fra scoring i undertal. Begge hold fik endnu en to minutters straf, mod slutningen af anden periode, men ingen af holdene formåede at udnytte overtalssituationen, så det blev en anden periode uden scoringer.

Frederikshavn lagde ud med tre udvisninger, i tredje periodes første halvdel, men her lykkedes det heller ikke for Mighty Bulls, at få fordel af de tre overtalssituationer.

I tiden 58:37 får hjemmeholdet sin fjerde to minutters straf i tredje periode. Rødovre tager i samme tid en timeout, og erstatter herefter målmand Emil Jidskog med en markspiller. Det lykkedes ikke for Mighty Bulls i spil 6 mod 4, at scorer i overtals situationen, og må tage den lange vej hjem fra Frederikshavn med et 1-0 nederlag i bagagen.

Travl uge for RMB:

Rødovre Mighty Bulls går en travl uge i møde. Tirsdag den 31. oktober kl. 19. spiller RMB hjemme mod Hvidovre Fighters. Torsdag den 2. november kl. 19. kommer Esbjerg Energy på besøg i Rødovre Skøjte Arena, og fredag den 3. november kl. 19:30 spiller RMB ude mod Herlev Eagles.

