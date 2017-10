Rødovre FC vandt intenst topopgør

Jannik Dalkvist (17) scorede fem point

Floorball Rødovre FC er kommet fantastisk fra start i denne sæson. Med syv sejre i Ligaen og tre sejre i pokalturneringen, er RFC fortsat ubesejret. Lørdag blev det en fortjent 6-4 sejr i topkampen mod Frederikshavn Blackhawks.

Af Flemming Haag

Efter seks spillerunder, er der lagt op til et topopgør mellem ligaens nummer et Rødovre FC og nummer to Frederikshavn Blackhawks. Hjemmeholdet har endnu ikke sat point til, efter en flot start på turneringen, hvor Frederikshavn Blackhawks har sat to point til, da det blev til et nederlag i overtiden, mod de danske mestre fra Benløse FC.

Det var en lige start på kampen. Begge hold skulle lige se hinanden an, og spillet bølgede frem og tilbage. Frederikshavn Blackhawks havde flest forsøg, men Michael Ejlerskov i Rødovres mål, holdt hjemmeholdet inde i kampen.

I anden periode kom Rødovre mere med i spillet, og havde flere kvalificerede forsøg mod gæsternes mål. Midt i perioden kom gæsterne foran på mål af Kasper Kajgaard. Rødovre havde overtaget, men Anders Kjær i gæsternes mål, vist sit tidligere høje landsholdsniveau, i flere situationer, og sørgede for, at Blackhawks kunne holde føringen helt frem til det sidste minut inden pausen, hvor det lykkedes Marko Krogsgaard at overliste Anders Kjær til pausestillingen 1-1, efter en tempofyldt anden periode.

Hvis man sad med en forventning om, at tredje periode skulle blive en kedelig affære, så fik publikum en anden oplevelse, med ikke mindre end otte scoringer.

Andreas Kleczewski stemplede ind med to vigtige scoringer til henholdsvis 3-2 og 4-3, hvorefter en storspillende Jannik Dalkvist, der i to omgange straffede Blackhawks, som havde trukket deres keeper ud, i et forsøg på, at fremtvinge en udligning.

Rødovre holdt stand, og vandt en fortjent sejr på 6-4 efter en rigtig topkamp med meget højt tempo.

Det var en rigtig god holdindsats over hele linjen, siger sportschef Esben Larsen. ”Marek Valachovic, Andreas Kleczewski, Michael Ejlerskov og ikke mindst Jannick Dalkvist, som lavede 5 point leverede lidt ekstra. Men stor ros til Frederikshavn Blackhawks for, at være med til, at leverer denne fantastiske floorballkamp, slutter Esben Larsen.

Næste kamp.

Rødovre FC spiller sin næste kamp, onsdag den 8. november kl. 20. ude mod de forsvarende danske mestre Benløse FC. Kampen spilles i Dansk Kabel TV Arena i Ringsted.

