Svære forhold i gyserkamp

Thomas 'TC' Christiansen scorede Avartas mål, der blev begået straffespark mod 'TC' som han selv brændte. Foto: Brian Poulsen

fodbold Banen i Espelunden var med til at spille en negativ rolle i lørdagens vigtige kamp, hvor Kolding var på besøg. Avarta sikrede sig stort set adgang til oprykningsspillet med uafgjort. Avarta kunne også fejre en 100-kamps jubilar.

Af Mike Hjulmand

Årets sidste kamp i Espelunden var noget af en gyserkamp, da der var lagt op til et direkte opgør om en billet til oprykningsspillet. Det ville i hvert fald se lyst ud for en eventuel vinder.

Banen i Espelunden var langt fra den bedste, hvilket førte til at kampen blev langt mere duelpræget, som betød knap så kønt fodboldspil. Samtidig stod hold også godt i defensiven og det var tydeligt, at ingen ville være det første hold til at begå en fejl.

Man kunne se på holdene at vigtigheden af denne kamp var mere end normal, men kort inden pausen led Avartas mandskab et lille knæk, da målslugeren Christian Offenberg måtte forlade banen med en skade til meget stor ærgrelse for spilleren selv.

Lige inden pausefløjt kom første halvlegs største chance, da Koldings angriber fik et frit hovedstød tæt under mål, men heldigvis, for fans af hjemmeholdet, gik chancen til spilde.

TC atter engang

Anden halvleg indledte hjemmeholdet med endnu en udskiftning, rutinerede Martin Albrechtsen blev sendt ind og ud gik Mathias Cordua.

Halvlegen var knap og nap fem minutter gammel, da kampens første scoring blev sat ind og endda til hjemmeholdet.

Flot opspil fra Avarta og så kanonerede ”TC” kuglen helt op i hjørnet, meget kynisk af Benny Galls tropper.

Efter scoringen trak Avarta sig længere tilbage på banen og Kolding blev farligere og farligere efter mange hjørnespark, til sidst blev presset for meget for de grønne og udligningen var en realitet.

Brændte straffespark

Det efterfølgende tidsrum producerede Avarta chancer igen og kort inden slutfløjt satte Thomas Christiansen alias ”TC” sig igennem i en duel mod en forsvarsspiller og det resulterede i et straffespark til angriberen.

En gammel skrøne siger, at et straffespark ikke skal tages af manden det bliver begået imod og dette var desværre sandt for ”TC,” han sparkede hårdt til bolden, men Jens Rinke i gæsternes mål reddede og Avarta fik hjørnespark.

Det var en cheftræner, Benny Gall, med blandet følelser, som vi mødte efter kampen:

”På den ene side er jeg rigtig glad, fordi at vi er næsten 100 procent sikker på at komme med i oprykningsspillet, da det skal gå rigtig meget galt, for at vi ikke gør. På den anden side er det også en kamp, som man bruger rigtig mange kræfter på, fordi der også er følelser i det her. Vi brænder også et straffespark, hvor vi måske kan vinde kampen og dermed kunne blive nummer et i rækken.”

Nyt medlem i klub 100

Kristian Ellegaard fik, inden kampen, overrakt blomster for hans kamp nummer 100 for Avarta.

”Det er klart, jeg er stolt. Der er ikke mange, der opnår 100 kampe i Avarta, så det er en stor dag for mig.” sagde Ellegaard efter kampen.

Avarta 99% sikkert klar til oprykningsspil

Det skal gå gruelig galt, hvis Avarta ikke er blandt de hold, som skal spille med om oprykning til 1. division i foråret 2018. Det er ude i yderste teori.

Lørdagens point betød nemlig, at Avarta har tre point ned til femtepladsen som indtages af Kolding, der har en elendig målscore på 18-18, mens Avarta har 27-20.

Det betyder, at hvis Avarta taber i Greve, som skal være med minimum tre mål, så skal Kolding samtidig vinde hjemme over Marienlyst med mindst fem mål.

Samtidig skal HIK vinde ude over Middelfart, da uafgjort ikke er nok for HIK til at spille sig forbi Avarta, da deres målscore også er væsentlig dårligere end Avartas selv, hvis Avarta taber med tre mål i Greve.

Til sidst skal det nævnes, at både Marienlyst og Middelfart kan ende med sorteper, men det kræver, at et af holdene taber med tenniscifre ude mod henholdsvis HIK og Kolding. Det sker ikke, tør vi godt spå.

Konstatering: Skal Avarta i nedrykningsspillet, kræver det altså, at Avarta taber med mindst tre mål i Greve, Kolding vinder stort over topholdet Marienlyst og HIK vinder hjemme over Middelfart, så avisen vil gerne konstatere, at den sidste plads til oprykningsspillet står mellem Kolding og HIK. Her er vores tip, at et formstærkt mandskab fra HIK tager den sidste plads.

Point til oprykningsspillet

Tager HIK den sidste plads vil Avarta have syv point fra sæsonstart og faktisk have et halvdårligt udgangspunkt i oprykningsspillet.

Overrasker Kolding og tager den sidste plads i stedet for HIK, vil Avarta få otte point med til oprykningsspillet. Det er altså ikke en gunstig position til foråret uanset hvad.

Følgende er klar til oprykningsspillet

Hvidovre (18 point, maksimum)

Næstved (9 point)

Skovshoved (4 point)

Frem (4 point)

Jammerbugt (gruppe 3, mindst 4 point)

Kjellerup (gruppe 3, mindst 9 point)

FC Sydvest (gruppe 3, mindst 4 point)

I gruppe tre venter en gyserafslutning, om Aarhus Fremad eller Ringkøbing tager den sidste plads. Hvilket hold der tager den sidste plads har betydning for de tre øvrige hold, som er klar.

Som beskrevet er ingen 100% klar fra gruppe 2, Avartas række. Men vi vover at påstå, Middelfart og Marienlyst sikrer sig en plads i oprykningsspillet og Marienlyst har sikret 9 point i kampene mod Avarta og Middelfart.

Middelfart har 3 point mod Avarta og Marienlyst. De to hold vil få flere point med sig ind i oprykningsspillet, men det eksakte pointtal er først på plads, når det er afgjort, om det bliver HIK eller Kolding. Men både Marienlyst og Middelfart er sikret minimum tre point mere, uanset om HIK eller Kolding tager den sidste plads.

