Jidskog holdt nullet i hjemmedebut

Jidskog med en fornem hjemmedebut. Foto: Ian Nielsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls ligger, efter sejren over SønderjyskE, på en delt tredjeplads og er tæt på Final Four.

Af Flemming Haag

Med en sejr over SønderjyskE i aftenens kamp, vil Rødovre Mighty Bulls for alvor, blande sig i kampen om deltagelse i Final Four. Med en sejr, vil RMB have 24 point ligesom SønderjyskE, der ligger på tredjepladsen, men har spillet to kampe mere end Rødovre.

Rødovre Mighty Bulls lagde bedst ud, med forsøg af Sebastian Bergholt, Jonas Sass og Matthias Asperup. Efter tre minutters spil fik RMB chancen i Powerplay, men det lykkedes ikke, at få sat spillet ordentligt op.

SønderjyskE lagde efterfølgende et pres mod RMBs mål og de forsøg, der kom, tog Emil Jidskog i RMB målet sig sikkert af.

Midt i perioden måtte Patrick Flügge Rasmussen to minutter i straffeboksen for en tripping. SønderjyskE fik ikke udnyttet situationen mod hjemmeholdets sikre boksplay. Gæsterne fik endnu en chance i overtalsspil, da Jonas Sass måtte to minutter i straffeboksen for en holding. Men solidt boksplay forhindrede endnu engang SønderjyskE i at tilspille sig en scoringsmulighed.

En lige første periode, hvor sikkert spil af Joni Myllykoski i gæsternes mål og hjemmeholdets Emil Jidskog, holdt de to hold fra at score, så de to hold kunne gå til pause uden scoringer.

Annonce

RMB kom bedst ud til anden periode, hvor Matthias Asperup havde et forsøg på stolpen. Fem minutter inde i perioden fik Kasper Jensen en straf for slashing og endnu engang viste hjemmeholdet overbevisende boksplay. SønderjyskE fik umiddelbart efter to minutter i boksen og et halvt minut senere blev det til endnu to minutter til Sønderjyske. Rødovre spillede herefter 5 mod 3 i halvandet minut, men det lykkedes ikke at spille sig frem til en scoring.

Med seks minutter til pausen faldt den første scoring endelig, da det blev 1-0 til Rødovre. Efter et par smarte træk kom Matthias Asperup bag om målet, hvorefter han lagde en præcis pasning til Rasmus Astrup, som slog pucken i mål, da Myllykoski havde spærret sit udsyn. En flot detalje af Asperup.

Der var markant mere intensitet i nærkampene og tænding på kampen, i en lige i anden periode.

SønderjyskE skiftede målmand Kasper L. Krog ind til tredje periode. Rødovre kom igen bedst ud efter pausen og allerede efter tre minutter, lykkedes det Kevin Montgomery fra blå linje, at bringe Rødovre foran 2-0.

Hjemmeholdet fik efter fire minutter en udvisning, men kort efter fik gæsterne også to minutter. Intensiteten fortsatte og temperamenterne slog gnister midt i perioden, hvor Morten Andreasen fik en game misconduct.

Rødovre fik fem minutters straf og Sønderjyske to minutter for roughing. De to hold spillede fire mod fire i to minutter, hvorefter SønderjyskE spillede i overtal 5 mod 4 i tre minutter.

SønderjyskE lagde pres mod Rødovres mål, hvor målmand Emil Jidskog præsterede et par klasseredninger.

Med fem minutter tilbage, spillede hjemmeholdet igen i undertal. SønderjyskE erstattede sin målmand med en markspiller og spillede fire mod seks. Trods overvægt i spil og chancer, så lykkedes det ikke gæsterne at passere en storspillende Emil Jidskog.

Rødovre nåede lige at blive fuldtallige, da Rasmus Astrup fik pucken i endebanden, hvor fra han spillede Steffen Klarskov fri, som scorede i tomt mål til slutstillingen 3-0.

En underholdende og spillemæssig lige ishockeykamp, hvor hjemmeholdet viste suverænt boksplay og skarphed i afslutningerne. SønderjyskE leverede en god kamp, men kunne ikke overliste hjemmeholdets stærkt spillende Emil Jidskog i målet, der blev hyldet på behørig vis af Rødovres fans.

Næste kamp

Rødovre spiller hjemme igen tirsdag den 31. oktober kl. 19 mod Hvidovre, men søndag skal tyrene en tur til Frederikshavn.

kommentarer