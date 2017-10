Ishockey-eventyr med cupsejr

RSIKs U16 på vej til Central Park i New York, hvor der skulle trænes fysisk. Yderst til højre ses træner Mikkel Ry Nielsen. Foto: Karsten Laursen

ishockey Som traditionen foreskriver i RSIK, så var klubbens U16 en tur i Nordamerika, hvor de var på sightseeing i New York, Toronto og vandt en såkaldt AA-turnering i Canada. Det fysiske spil gav det største indtryk.

Af Peter Fugl Jensen

”Finish him,” råber en canadisk træner, da en spiller fra værtsbyen Cobourg stormer lige mod en af de mere teknisk velfunderede spillere fra Rødovre.

”Ja, det råbte deres træner faktisk. Det er jo ikke videre professionelt set med danske øjne,” siger Mikkel Ry Nielsen, der var træner for det U16 hold fra Rødovre, der i to uger før, under og efter efterårsferien var på tur i Nordamerika.

”Vores drenge skulle lige vænne sig til den ishockeymæssige kulturforskel, som vi er vant til i Skandinavien. Vi havde vundet vores første kamp i cuppen og førte 3-0 i den anden kamp, da spillet pludselig vendte til at blive ekstrem fysisk. Var kampen spillet i Danmark, var der helt sikkert blevet givet 5-6 matchstraf. Det var virkelig voldsomt og drengene var tydeligvis i chok, da de først og fremmest fuldførte deres tacklinger 100%, men det var også blindside hits, tacklinger i ryggen og for sene tacklinger,” fortæller Mikkel Ry. Han fortsætter:

”Vi tabte kampen 3-4, og jeg havde en opgave at få samlet drengene op. Vi havde en god snak, fik løftet os til opgaven og var klar til det fysiske spil i Canada, så vi vandt resten af kampene, selvom det var jævnbyrdige opgør. I finalen skulle vi møde værterne igen. Denne gang var vi rustet til et fysisk opgør. Vi spillede smart og var motiverede, så vi vandt finalen med 2-1, så der var stor jubel hos drengene.”

Før finalen mod Norththumberland Nighthawks, som blev besejret 2-1.

En god tradition

Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub sender hvert andet år et U16 hold til Nordamerika, hvor de får store oplevelser og kommer tæt på ishockeyens moderland Canada.

”Skøjteløbsmæssigt og teknisk var vi langt bedre, men canadierne kører meget på skræmmemetoden, så vi skulle vænne os til det fysiske, som var god lærdom. Det var da også fedt som træner at få den dimension ind i spillet, for det er en del af hockeyen i Nordamerika.

”Turneringen var en Minor double A, der blev spillet i Cobourg, der ligger 1½ time fra Toronto. Niveauet passede perfekt til os, da vi fik nogle jævnbyrdige kampe,” mener Mikkel Ry Nielsen, der så nogle af sine spillere blive kontaktet af ’scouts’, som overværede cuppen.

”Vi fik meget ros af de andre trænere og nogle af dem fik talt med nogle ’scouts’. Det var jo også en stor oplevelse for drengene,” siger han og pointere, at turen var andet end ishockey.

Nogle af RSIK-drengen foran Rockefeller Center med det danske flag i baggrunden.

”Drengene er sammen i 14 dage, hvor de respekterer hinanden og lærer at tage ansvar for sig selv, selvom der var voksne med. Det modner dem, og er en del af deres udvikling.”

”Til at starte med var vi I New York, som var en kæmpe oplevelse for mange af dem. Vi trænede fysisk i Central Park, som var en stor oplevelse for drengene, fordi en masse mennesker stoppede op og så dem træne og tog billeder,” fortæller rødovretræneren.

”Derefter tog vi til Toronto, som også var en stor oplevelse. Men vi så også NHL kampe både i New York og Toronto, hvor Frederik Andersen står på mål. Ham mødte vi, efter en træning, til en kort snak, for han og holdet var på vej til kamp i Washington.”

Selvfølgelig skal et ishockeyhold i NHLs Hall of Fame, når man er i Toronto.

”Vi var i Hall of Fame i Toronto, vi spillede en træningskamp på en High School, hvor vi også fik en rundvisning og spiste på skolen. Det var spændende at høre omhvordan man kan kombinere sport og uddannelse,” siger rødovretræneren, som selv har været afsted for 11 år siden med RSIK.

”Det er en oplevelse, man husker tilbage på som rigtig gode ishockeyminder og venskaber. Det er en tur, som man kan tage med mange år fremover og som jeg stadig tydeligt husker. Det er en god tradition,” slutter Mikkel Ry Nielsen.

