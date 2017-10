400 til taekwondo i Rødovre

I holdkampen var stemningen enorm intens med mange tilskuere tæt på kæmperne. Foto: Privat

TAEKWONDO Begge taekwondo-klubber i Rødovre, Hwarang og Islev, var flot repræsenterede til det store stævne i Rødovrehallen arrangeret af Hwarang Taekwondo Klub Rødovre, der havde 100.000 kroner i pengepræmier.

Af Peter Fugl Jensen

Det er efterhånden blevet en god tradition med taekwondo cup i Rødovrehallen, hvilket 400 udøvere benyttede sig af, da cuppen blev afviklet i weekenden.

”Vi havde udøvere fra hele Danmark og flere europæiske lande, som tog kampen op om den samlede pengepræmie på 100.000 kroner,” fortæller Lars Hyttel, der er presseansvarlig for Hwarang Taekwondo Klub Rødovre. Han fortsætter:

”VI havde i alt 25 kæmpere med samt en tekniker. De fik kæmpet sig til intet mindre end 26 medaljer som var fordelt på 10 af guld, 12 af sølv og fire af bronze.”

”Det blev vist gode takter, så tegner godt før sæsonafslutningen, som for Tobias Hyttels vedkommende er Junior EM, mens en gruppe kadet- og juniorkæmpere drager til Kroatien Open, der er udtagelsesstævne for junior VM 2018 samt til DM i Odense sidst på året.”

Lars Hyttel fremhæver nogle af finalerne med Hwarangkæmpere som den ene part.

”Lucas Klint deltog i en vægtklasse over sin normale på grund af manglende modstandere. Han mødte den danske mester, som intet kunne stille op overfor en flyvende Lucas Klint. Kampen igennem havde Lucas overblikket og styrede kampen derhen, hvor han ville have den. Da stillingen var 29-9 blev kampen stoppet på grund af et pointgab på mere end 20 point og det var allerede i anden omgang,” fortæller Lars Hyttel, der fortsætter om Frederik.

”Vores altid smilende Frederik kæmpede ligeledes en fantastisk kamp og vandt finalen på knock out.”

”Kody Atiadevey formåede at gøre finalen lige lovlig spændende, men holdt heldigvis føringen i en super kamp og vandt 27-21”

Kody Atiadevey efter sin sejr i Rødovre Cup.

”Cille gav ikke hendes modstander mange chancer til trods for at Cille, ligesom Lucas, var rykket en vægtklasse op. Cille vandt ligeledes på pointgap.”

”Danish hev som sædvanlig flere medaljer i Teknik, denne gang 2 sølv og 1 guld.”

Nyheden var en succes

For første gang i cuppens historie var der holdkonkurrence. Det vil sige, at en klub deltager med fem kæmpere, som er på måtten i to minutter, inden næste tager over, mens pointene tæller videre til sidste kæmper har været i kamp.

”Den holdkonkurrencen havde vi alle ventet på. Der var 5000 kroner på højkant til vinderholdene og blev, som vi havde håbet på, nemlig en succes. Hallen var på kogepunktet, da udøverne var i gang. Det var en helt fantastisk stemning,” konkluderer Lars Hyttel. Han fortsætter:

Tilskuerne var medlevende og stemningen intens, da der var holdkamp.

”Vores børne- og kadethold tabte finalen, så vores sidste håb om guld i holdkamp var op til vores juniorhold, der skulle møde Albertslund. Vores hold bestod af Jalal, Omar, Tobias, Mariam og Shantelle. Første kæmper på banen var Shantelle, som var bagud 0-3, da der bliver skiftet til Mariam, som vendte kampen til føring på 10-6.”

”Næste kæmper på banen var Omar, som fyrede den af og bragte os til føring med 30-12, inden det var Tobias tur. Tobias var ligeledes flyvende og inden Jalal skulle på, som sidste mand på banen, var vi foran 40-19. Kampen endte 48-24 til Rødovre.”

Poomsae succes og god erfaring

Der var ligeså stor succes hos Islev Taekwondo Klub, der fortrinsvis deltog i den tekniske konkurrence poomsae.

”Denne gang deltog vi både i teknik- og kampkonkurrencen. Vi betragtede stævnet som vigtigt, da det var sidste mulighed for kamp inden DM om cirka 5 uger. Vi havde 15 teknikere og fire kæmpere med i Rødovrehallen,” fortæller Claus Nielsen, der er presseansvarlig for Islev Taekwondo Klub. Han fortsætter:

”I teknik gik det godt, da vi kæmpede os til pokalen som den 3. mest vindende klub, som betød meget for os. Vi fik to guldmedaljer, som blev vundet af Charlotte Pedersen i klassen Individuelt samt Lukas Kaslund, der i Team vandt med en teknikker fra Herlev og Skive.”

Islev Taekwondo Klubs store hold til weekendens cup i Rødovrehallen.

”Lukas Kaslund i klassen Individuelt, Kim Nicolaisen Individuelt, Lene Werge Individuelt samt Kim Nicolaisen og Michael Jørgensen i klassen Pair opnåede sølv, mens Lene Kjær Individuelt, Caroline Hofflund Individuelt, Sofie Ahlquist Rimbæklund Nielsen med en makker fra Ringsted i Pair, Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen Individuelt samt Louise Ahlquist Rimbæklund Nielsen og Anton Oxfeldt Olsen i Pair alle fik bronze.”

”Der udover blev der arbejdet med at opfylde de personlige mål, som hver deltager havde, samt bruge stævnet som træning til DM.”

Islev Taekwondo Klubs fire kæmpere kom ikke i finalen, men alligevel var der masser at glæde sig over.

”Mads Nørhede Hoffmann og Oliver Nicolaisen vandt bronzemedaljer, mens det ikke blev til medaljer til Susanna Ring og Christian Salomonsen. Men alle fire ydede en god indsats i deres kampe og fik en masse erfaring med hjem til Islev, som de kan bruge til næste stævne. I dag kæmper man med elektroniske veste i alle rækker, så det var første gang for flere af vores kæmpere, at de prøvede det, hvilket gav dem en solid erfaring,” slutter Claus Nielsen.

