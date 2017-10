Rødovre FC klar til pokalsemifinalen.

Tre scoringer af Nicolai Børner Foto: BP

Floorball Rødovre FC spillede sig sikkert i pokalsemifinalen, med en 12-0 sejr over Copenhagen FC. Specielt i tredje periode viste RFC stor klasse, som blev vundet med hele 7-0 i en underholdende og tempofyldt pokal-kamp.

Af Flemming Haag

Rødovre FC spillede onsdag aften kvartfinale i pokalturneringen, mod sidste sæsons pokalvindere Copenhagen FC, i Rødovre Stadionhal.

Kampen var kun tre minutter gammel, da hjemmeholdet fik resultat af sin offensive åbning på kampen, da Claus Nisbeth sendte Jeppe Juhls pasning i mål.

Gæsterne som stillede op i en noget yngre udgave end sidste sæson, forsøgte sig efterfølgende med flere kvalificerede afslutninger, men uden resultat. Hjemmeholdet var dog fortsat spilstyrende, og det gav resultat efter fjorten minutter, hvor Marko Krogsgaard fra en spids vinkel sendte bolden i mål. Minuttet efter blev det 3-0 ved Nicolai Børner, som fangede en ripost fra gæsternes keeper Rasmus Engelhardt. Kort før pausen, var Nicolai Børner på spil igen, da han sendte en pasning fra Jeppe Juhl i mål til 4-0, som var pausestillingen, efter en underholdende første periode.

Annonce

Fra starten af anden periode, spillede Rødovre FC med tre kæder, hvor Rasmus Schjerlund, Rasmus Bømervang, Rasmus Kiel Jensen, Magnus Møller og Frederik Selmann fik spilletid.

Fem minutter inden pausen faldt kampens første udvisning, da gæsternes Kasper Abildgaard fik to minutter. Minuttet efter udvisningen fik Rødovre tilkendt straffeslag. Claus Nisbeth fik sendt bolden i mål, men målet blev annulleret, da bolden var trukket bagud på vej mod målet, hvilket ikke er tilladt.

Periodens eneste scoring faldt to minutter inden pausen, da Marko Krogsgaard med sin anden scoring øgede til 5-0.Det var en meget tæt og jævnbyrdig anden periode, hvor flere gode redninger af hjemmeholdets målmand Michael Ejlerskov, forhindrede gæsterne i at få reduceret.

Kort inde i tredje periode, fik gæsterne endnu en udvisning. Trods flere afslutninger i powerplay, lykkedes det ikke hjemmeholdet, at passerer Rasmus Engelhardt i Copenhagens mål.

Syv minutter inde i tredje periode blev det 6-0 da Magnus Møller med en godt set pasning, spillede Frederik Selmann helt fri.

To minutter senere, sled Jeppe Juhl sig fri, og lagde en pasning til en helt fri Nicolai Børner, som øgede til 7-0 med sin tredje scoring.

Minuttet efter var Magnus Møller igen på spil med en assist til Frank Selmann, der øgede til 8-0. Jannik Dalkvist øgede kort efter til 9-0 på Andreas Kleczewskis pasning.

Copenhagen fik endnu en to minutters straf, og på powerplay blev det 10-0 ved Marko Krogsgaard. Endnu en udvisning til gæsterne og endnu en powerplay scoring til 11-0 da Martin Erichsen slog Claus Nisbeths pasning i mål.

Andreas Kleczewski sluttede målfesten, da han midt for mål sendte Jannik Dalkvists pasning i nettet.

En fortjent sejr til Rødovre FC, som indtil midten af tredje periode måtte slide hårdt for, at komme frem til afslutninger mod et godt kæmpende Copenhagen mandskab.

Rødovre FC viste store kvaliteter gennem hele kampen, med hurtigt pasningsspil og var kynisk effektivitet i afslutningerne.

Rødovre FC er nu i pokalsemifinalen, som skal spilles den 16. december, mod en endnu ukendt modstander.

Næste kamp.

Rødovre FC spiller næste kamp lørdag den 28. oktober kl. 15 i Rødovre Stadionhal, hvor ligaens nr. 2 Frederikshavn kommer på besøg.

kommentarer