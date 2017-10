Sikker RMB sejr i Odense

To mål af Steffen Klarskov Foto: BP

Ishockey Med sejren over Odense Bulldogs, rykkede RMB op på sjette pladsen, og er tæt på final four.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stiller med ny målmand til kampen mod Odense Bulldogs.

Stefan Ridderwall, som måtte udgå i kampen mod Rungsted Seier Capital med en skadet ankel, og Jon Lee-Olsen der har en skade i det en knæ, forventes først klar, om fire uger.

Rødovre Mighty Bulls, har derfor fundet en midlertidig løsning på målmandsposten, og har lejet den 26-årige svenske målmand Emil Jidskog, med erfaring fra den svenske 1. division. Aftalen med Emil Jidskog er gældende i en måned.

Lige 1. periode.

Der var kun spillet et halvt minut af kampen, da Rødovres Patrick Rasmussen fik to minutter i straffeboksen for en Cross-checking. Det lykkedes ikke for Odense, at udnytte overtalssituationen, overfor RMBs sikre boksplay.

Efter ti minutters spil, kom Odense Bulldogs foran 1-0 da det lykkedes Yanik Vedel, at overliste Emil Jidskog i Rødovres mål.

Steffen Klarskov fik kort efter udlignet til 1-1, assisteret af Jannik Karvinen og Kasper Jensen. Fem minutter efter udligningen, fik RMB en mulighed for at komme foran, da hjemmeholdet fik to minutters straf, men det lykkedes ikke at få scoret i overtalssituationen, så de to hold kunne gå til pause med stillingen 1-1.

Hurtig Morten Andreasen scoring i starten af 2, periode.

Der var kun spillet halvandet minut af anden periode, da Rødovres kaptajn Morten Andreasen, bragte sit hold foran 1-2, assisteret af Andrey Chistyakov og Nicklas Carlsen.

Kort tid efter, kom Andrey Chistyakov igen i fokus, da han fik to minutters straf for Holding. Endnu engang lykkedes det Rødovres effektive boksplay, at holde hjemmeholdet fra scoring. Rødovre holdt føringen perioden ud, og kunne begynde tredje periode, med en et måls føring.

RMB vandt 3. periode 3-0.

Rødovre Mighty Bulls øgede sin føring efter syv minutters spil i tredje periode, da Mads Eller fandt Jonas Sass som scorede til 1-3. Odense fik en tre minutters straf efter Rødovres scoring, men RMB fik ikke scoret i powerplay. Rødovre fik umiddelbart efter endnu en overtals situation, da Odense fik en dobbelt udvisning, og minuttet efter endnu en to minutters straf. Det lykkedes ikke Rødovre at scorer i spil 3 mod 5, men da hjemmeholdet igen blev fuldtalligt, blev det 1-4 ved Thomas Olsen tre minutter før slutfløjt.

To minutter før tid, tog Odense Bulldogs sin målmand Robin Rahm ud, og erstattede ham med en markspiller. Halvandet minut før tid, blev Steffen Klarskov assisteret af Sebastian Thornberg og Frederik Skovby, som med sin anden scoring, slog Rødovre Mighty Bulls 1-5 sejr fast.

Næste kamp.

Rødovre Mighty Bulls spiller hjemme fredag den 27. oktober kl. 19 mod SønderjyskE.

Med sejren over Odense Bulldogs, rykkede RMB op på 6. pladsen med 21 point for 13 kampe. Fredagens modstander SønderjyskE ligger på 3. pladsen med 24 point for 15 kampe.

