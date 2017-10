Rødovre tænker langt på vores børns vegne

Lizette Risgaard er formand for LO i Danmark og mor med bopæl i Islev Foto: Arkiv

kvinder med kant Når folk spørger mig, hvor jeg bor, er jeg altid stolt over at kunne sige Rødovre.

Af Lizette Risgaard

Jeg synes jo, vi har en god kommune: Trygge forhold for de mindste, gode skoler for de større og et herligt kulturliv for os andre med både biografer, Viften og en Rådhusplæne, der flittigt bliver brugt. Sidste gang skrev jeg f.eks. om vores skønne Heerup Museum, der i øjeblikket viser Heerups sjove og varme malerier af den danske arbejderklasse fra 1970-85. Og nogle gange bliver jeg ekstra stolt.

Vidste du f.eks., at fra næste skoleår er Rødovre intet mindre end landets første kommune, hvor alle klasser i folkeskolen undervises i teknologi og innovation? Allerede fra de små klasser rustes Rødovres børn til at klare sig på fremtidens arbejdsmarked og 6.-8. klasserne får to timer ugentligt udelukkende til at fordybe sig i teknologiens fagre nye verden.

Det gør mig simpelthen stolt og glad, når der tænkes langt på vores børns vegne. For før vi når at blinke med øjnene, er det dem, som er på vej ud på arbejdsmarkedet – og nogle af dem vil med statsgaranti opleve, at deres job bliver ”disruptet” – altså erstattet af nye teknologiske løsninger.

I dag er vi optaget af, hvad postbuddet skal lave, når folk holder op med at skrive breve. Og hvad HK’eren gør, når robotten selv begynder at skrive mails. Og hvad med de førerløse biler? Men hvilke jobs bliver disruptet i fremtiden og hvordan? Det kan vi ikke forudsige i dag.

I Disruptionrådet diskuterer vi intenst med arbejdsgiverne og regeringen, hvordan vi skal klare fremtidens omstillinger. For mig at se fører alle svar i samme retning: Uddannelse! Og vi kommer ikke uden om, at vi skal afsætte flere penge til uddannelse, så alle har en plads på fremtidens arbejdsmarked.

Og det er så hér, Rødovre er helt fremme i skoene. Børnene, der vokser op i vores kommune – og forhåbentlig også alle andre – vil formentlig slet ikke overveje, om robotter og kunstig intelligens kan være en trussel for deres arbejdsliv. Teknologien vil tværtimod være en hjælp i deres hverdag. Både derhjemme, hvor kunstig intelligens kan lette arbejdet og på jobbet, hvor 3D printere og robotter vil være naturlige arbejdsredskaber. Udviklingen er i fuld gang. Den kan ikke standses, men vi kan forberede os. Det gør vi ved både at uddanne vores børn og efteruddanne os selv – hele livet.

