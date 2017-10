60 år med Mads Ged

Det er blandt andet drengene her, du skal danse med til den store fødselsdag. Foto: Presse

60 år Det kan godt være, at eleverne kun har gået der i et årtis tid, men skolen med den bronzegrønne ged har alligevel ligget der i 60 år. Og det skal fejres.

Af André Bentsen

Når Valhøj Skole den 3. november fejrer 60 års fødselsdag bliver det med musik fra skolens unge år. I løbet af foråret kommer der et jubilæumsafslutningsarrangement for alle elever og forældre, men i næste uge er der fest for dem, der har lyst.

“Festen for de gamle elever er for at markere en glæde ved Valhøj Skole og hvor meget den har betydet for en masse elever igennem tiden,” fortæller skoleleder Bo Slemming.

“Man har mødt gode lærere, dejligt kammeratskab og en masse lærdom, som har fulgt eleverne

lige siden de forlod skolen,” tilføjer skolelederen. Han håber, at man vil komme gense gamle klassekammerater, skolen og mindes de gamle dage. Der vil være livemusik med Slips Out, bluesrock og Dj Bjarne vil have 60 – 80′ musik med. Det er en gruppe af gamle elever, der har besluttet at fejre Valhøj Skole 60 års fødselsdag, og derfor starter festen først efter skoletid, nærmere bestemt klokken 19 i festsalen.

“Skolen har besluttet at gøre skoleåret 17/18 til et jubilæumsår, hvor der bliver etableret events i løbet af skoleåret. Eksempelvis har skolens olympiske lege

i august været et 50’er OL, og der er skrevet en jubilæumssang, som bliver sunget til alle skolens fælles arrangement, f.eks. morgensang og skolernes motionsløb. Det koster 50 kroner at deltage, i festen, som alle skal betales i indgangen og der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

