Spiser restaurant af med lang næse

FANGET I FALLITTRUSSEL: Michael, til venstre, og Brian har ikke fået de penge, de havde regnet med, efter at have knoklet til ForEvigt koncerterne. Nu kæmper de to erhvervsdrivende med at holde den nye Islev-restaurant kørende. Foto: Brian Poulsen

For Evigt Kan man sælge billetter til koncerter om et år, når regningerne for sidste måneds arrangement ikke engang er betalt endnu. “Ja,” mener ForEvigt, der stadigvæk kæmper med økonomisk kaos og beskyldninger om brudte aftaler og bedrageri.

Af André Bentsen

Mens de fleste kunstnere og små frivillige foreninger har fået deres penge efter sensommerens ForEvigt koncerter, kæmper skuffefirmaet A1 stadigvæk med millionunderskud på grund af manglende indtægter.

Selvom firmaet, på papiret, rent økonomisk ikke

har noget med radioen Copenhagen FM at gøre, er det er de samme kendte ansigter, der nu beskyldes for heller ikke at have betalt regningerne til en af de helt store madleverandører, Cut’n Eat.

“Vi blev hyret til at levere mad til 65 VIP-mennesker og til 100 kunstnere backstage om dagen, men endte med at servere til mindst det dobbelte, fordi der ikke var styr på hverken afspærring eller armbånd,” siger Brian Sauar Nielsen og Michael Siesing Hansen fra byens nye restaurant.

Flere af byens virksomheder bekræfter over for Rødovre Lokal Nyt, at de har set andre få mad fra buffetten uden at have det fornødne armbånd.

“Da vi gør opmærksom på problemet, får vi besked på, at vi bare skal fortsætte med at lave mad, for der er styr på tingene. Men der er ikke styr på en skid,” ærgrer de to kokke sig nu.

“Vi har ikke set vores familier siden koncerterne, fordi vi må knokle i døgndrift. Vores nye forretning kan slet ikke holde til at miste så mange penge.”

Holder sig til aftalen

I ForEvigt siger arrangør, Tanja Haddaoui, at hun er ked af restaurantens situation, men, at man holder sig til den aftale, der er indgået på skrift.

“Det siger sig selv, at man ikke bare kan lave mad til 200-300 ekstra personer over to dage og så bare sende en regning bagefter. Jeg sagde på dagen, jeg

ikke ville diskutere det, fordi der var travlt med en masse andre ting og at jeg ikke vil stå og diskutere foran gæster midt i en fest.”

“Det er ikke det samme, som at man bare skal kaste mad og penge ud af vinduet,” siger hun.

“Vi har en klokkeklar aftale på skrift om, hvad der skal leveres, så det kan aldrig nogensinde blive mit problem, hvis der er nogen, der snyder sig ind og de så vælger at udlevere mad til folk, der ikke har betalt for det. Sådan er der jo ingen mennesker, der driver forretning og hvem fanden har lige så meget ekstra mad med. Det lyder helt absurd,” tilføjer hun.

Hvorfor fik I ikke en underskrift på, at I skulle levere mere mad?

“Den fejl laver vi helller aldrig igen, men vi stoler jo på folk. Vi er nye i byen og kunne se muligheden for rigtig god reklame, da mange af byens virksomheder var med til festen. Samtidig lignede det et rigtig godt samarbejde med radioen og folkene bag koncerterne, men altså, vi har ikke engang fået de betaling for den del, der var på skrift før koncerterne, og det siger sig selv, at vi ikke laver mad til så mange mennesker uden at have fået det godkendt mundtligt af Tanja,” siger Brian og Michael, der stadig må hive flere måneder ud af kalenderen for at indhente tabet. Hos ForEvigt, der også deler lokaler med Copenhagen FM, har man til sammenligning stadigvæk travlt med at finde ud af, hvordan to kæmpe koncerter kan give så stort underskud.

“Oprydningsarbejdet tager lang tid. Folk må have tålmodighed, men jeg kan sige, vi har politianmeldt en tidligere ansat for bedrageri,” siger Tanja Haddaoui, der fastholder, at koncerterne også bliver til noget i 2018 og at billetterne snart sættes til salg.

“De bør betale de gamle regninger, inden de sender nye ud,” mener restauratørerne mæt på dårlige erfaringer.

