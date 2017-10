Klæder skaber folk

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så kom det. Burkaforbuddet. Jeg skal ikke gøre mig til herre over, om det er kvindeundertrykkende eller ej. Jeg vil bare sige, at med den tid min datter bruger på morgentoilettet og tøjvalg, så ville en burka kunne afhjælpe netop dette problem i min husstand ret effektivt.

Af Chrummer

På med mascaraen samt særken og så er det ud fra lokummet.

Forleden dag så jeg et optog af voksne kvinder – og et par fesne mænd – iklædt enhjørningkostume. Jeg tror ingen af dem følte sig specielt undertrykte. Latterlige måske, men ikke

undertrykte. Og lad mig sige med det samme, paskontrolløren ville nok være lige udfordret, om det var en hvidsminket mand med horn i panden eller en burkaklædt kvinde. Altså hvis vi taler om genkendelighed. OK det fungerede nok meget godt i en flok på 20 stykker iklædt slag i pastelfarver og enhjørningshorn – men alene i line 21 på vej hjem – ja, der ligner man nok bare mest en patetisk børnelokker efter en lang dag på legepladsen.

Jeg synes – helt ærligt – ikke, at det er et problem man skulle lovgive om. Det er stadig et fåtal af kvinder jeg møder i burka – og tænk man kan blive SÅ ophidset over det.

Og HVIS burka er så kvindeundertrykkende, som den

angives at være, så skulle vi måske lige vende det moralske og kvinde-beskyttende blik mod vores kvindelandshold i fodbold – Der kan man sgu da tale om kvindeundertrykkelse, så det er til at forstå. De får sgu ikke engang penge nok til en busbillet hjem fra VM – Ja, de er endda tvunget til at spille i lårkort og i en stram spandex overdel.

Jeg må sgu ærligt tilstå, at mænd med strømper i sandaler og folk, der blander striber og tern i påklædningen, udgør et større irritationsmoment for mig end en burka. Men næ nej, det skal vi ikke lovgive om. Det er jo en smagssag. Nej, det er det ikke. Det er et overgreb på mænd. Det er sgu da helt sikkert en eller anden kvindechauvinist-kost, som pådutter sin mand den u-sexede påklædning – blot for at undertrykke ham og gøre ham u-attraktiv over for andre kvinder.

Ja, og så lige for at ydmyge ham, så har hun lige iklædt ham et par stramme cykelshorts. Så går konen rundt i Gucci sko og Chanel-dragt ved siden af og fører sig frem, mens manden ligner en blanding af noget fra en fest i bofællesskabet hos Morten og Peter og Bobby Olsen fra Team Easy On.

Det kan umuligt være mandens EGET valg? Har du set, hvor triste de ser ud? For vi ved jo alle, at nede i den triste forvaskede næsten hvide tennissok, hviler en ren, blød og pedicure-plejet herrefod, som bare VENTER på at blive frigjort og vist frem i en nydelig italiensk lædersandal, som den fra sidste nummer af Euroman.

Nå, men jeg vælger alligevel at se positivt på de mange nye regler, vi har fået. Nu er der kommet en lov mod tiggeri og et maskeringsforbud.

De regler er måske ikke så slemme, at de ikke er godt for noget. Jeg forventer i hvert fald, at politiet håndhæver disse regler med hård hånd og store bøder. Endelig kan vi så få lukket godt og grundigt ned for det der lorte-

Halloween, hvor børn med masker render fra dør til dør, tigger om slik og truer fredfyldte borgere med ballade. 14 dage i spjældet for tiggeri og 1500 kroner i bøde for at gå med maske, så er det nok sidste gang, at de små sataner ringer på min dør til Halloween! Muhaaaa.

kommentarer