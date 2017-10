Hvad mener din kandidat om miljøet

Vil din politiker arbejde for en 2020 naturplan eller måske indføre mere økologisk mad i kommunen? Dét og meget mere får du svaret på, når Naturfredningsforeningen inviterer til valgmøde. Foto: Arkiv

kommunalvalget Vil din politiker arbejde for en 2020 naturplan eller måske indføre mere økologisk mad i kommunen? Dét og meget mere får du svaret på, når Naturfredningsforeningen inviterer til valgmøde.

Af André Bentsen

Den 2. november skal svarene helst falde helt naturligt, når Rødovres lokalpolitikere redegører for deres mærkesager og hvad de vil gøre for at sikre det lokale miljø og klima.

Det er Naturfredningsforeningen, der arrangerer den vigtige debat, hvor du blandt andet vil få svar på, om politikerne ønsker at gøre Harrestrup Å til en naturlig å, om de vil natursikre byens grønne områder eller nedbringe CO2-udslippet.

“Hvordan takler vores valgte repræsentanter på kommunalt plan de store udfordringer. Der er mange aspekter i sagen lige fra naturvejledning på Volden og fortætningen af bebyggelsesgraden i Rødovre,” siger Anne Mette Ibsen fra Naturfredningsforeningen, som synes, der sker alt for lidt godt, når det gælder klima, natur og miljø.

“Mødet er også en mulighed for påvirkning af politik på landsplan,” mener Anne Mette Ibsen, der ser en tendens til at kommunerne fortætte forstæderne med boliger, så erhvervlivet, der er dårlige skatteydere og derfor ikke pynter i kommunekassen, bliver presset ud på landet. På den måde får kommunen flere skatteydere, hviket Anne Mette Ipsen ser som et stort spørgsmål.

“Det er også en trussel mod klimaet og naturen med stadig flere pendlere, som bor endnu længere væk fra deres arbejde. Arbejde og job burde ligge så tæt sammen som muligt,” understreger hun.

Mødet foregår på Rødovregaard. Det starter klokken 19 og varer i maksimalt tre timer.

Annonce

kommentarer