Valgforsker: De nye får det svært

Nye partier får det svært, forudser valgforsker. Foto: Arkiv

kommunalvalget Valgforsker spår ikke de nye partier Alternativet og Nye Borgerlige store chancer til kommunalvalget.

Af Christian Valsted

80 lokale kandidater fra 11 forskellige partier kæmper om 19 pladser i den kommende Kommunalbestyrelse. Alle har de et håb om at blive valgt ind, men der er kun 19 mandater i spil og de mandater går først og fremmest til de etablerede partier. Det fortæller valgforsker Roger Buch, der er en af landets mest brugte eksperter om kommunalpolitik. For selvom Alternativet håber, at ’Uffe-Elbæk-effekten’ slår igennem lokalt og Nye Borgerlige håber, at partiets indtog på den nationale scene har en afsmittende effekt i kommunerne, skal de ikke regne med mange byrådspladser efter valget.

”De nye partier er jokere og nye partier klarer sig generelt dårligt til deres første kommunalvalg,” siger Roger Buch, der mener, det er flot, hvis Alternativet kommer ind i 10 kommuner. Partiet har kandidater opstillet kandidater i 84 kommuner landet over.

Vi har et godt budskab

Nye Borgerliges lokale spidskandidat Ketil Wathne Rasmussen er dog langt fra klar til at kaste håndklædet i ringen efter valgforsker Roger Buchs spådomme.

”Intet er givet på forhånd og jeg fornemmer, der er en udbredt skepsis omkring de etablerede partier. Vi har et godt budskab, som jeg ved, flere vælgere efterspørger. Jeg er fortrøstningsfuld,” siger Ketil Wathne Rasmussen.

