Virksomheder får hjælp til vækst

erhverv Flere små virksomheder skal blive til mellemstore virksomheder. Det er Væksthus Hovedstadsregionens ambition med netværket ’Skalering der virker’, der skal hjælpe virksomheder der har appetit på mere. ”Fantastisk tilbud,” lyder det fra lokal iværksætter.

Af Christian Valsted

Finanskrisen er passé. Godt nok ligger bygge- og anlægssektoren på landsplan fortsat med 10 procent færre jobs end tilbage i starten af 2008, men krisen er et overstået kapitel, lyder det samstemmigt fra virksomhedsejer Henrik Skriver Rasmussen og den lokalt opstillede folketingspolitiker Morten Bødskov (S). I Rødovre har virksomhederne faktisk klaret sig bedre igennem finanskrisen sammenlignet med tallene på landsplan. I Rødovre kommune har faldet i beskæftigelsen således været på seks procent og Henrik Skriver Rasmussens tømrer- og snedkervirksomhed, HSR Tømrer & Partner på Islevdalvej, er en af de virksomheder der har oplevet voldsom vækst. Henrik startede forretningen i forældrenes kælder i 2005. I 2009 kom Ian Melhede til som partner og siden 2011 har de to ikke kigget sig tilbage.

Hjælp og sparring

Vækst er som udgangspunkt positivt, men for Henrik Skriver Rasmussen var det at vækste forbundet med usikkerhed og mange spørgsmål. For hvem går man til, når man overvejer at udvide forretningen? Henrik kastede sig tilbage i 2011 lettere hovedkulds ud i et vækst- eventyr, der i dag betyder at den lille tømrer- og snedkervirksomhed er vokset fra seks mand til i dag at beskæftige 70 medarbejdere.

”Jeg har betalt rigtig mange penge for nogle at mine erfaringer. De er dyrt købte og der er ingen grund til at alle andre også skal betale samme penge,” siger Henrik Skriver Rasmussen, der derfor hilser Væksthus Hovedstadsregionens netværk ’Skalering der virker’ velkommen.

I netværket kan virksomheder i vækst få den rette sparring og hjælp til at løse de udfordringer, der på sigt kan føre til at virksomhederne vokser.

”Jeg kunne godt have brugt mere sparring i forbindelse med forretningsplaner og i hvilken retning min egen virksomhed skulle udvikle sig i,” siger Henrik Skriver Rasmussen, der er sikker på at mange små virksomheder har idéer og mod på at udvide forretningen, men bliver bremset fordi de ikke kender til mulighederne for rådgivning og sparring.

”Jeg tror, at der ligger mange gode idéer i skufferne rundt omkring i virksomhederne og jeg ved, at mange af de idéer desværre bliver liggende i skufferne. For den dag hvor der er tid til idéerne, kommer bare aldrig. Der er noget der hedder hverdag og som selvstændig er tiden ofte knap. Hvis virksomhederne havde mulighed for at fortælle deres idéer højt, til personer med ekspertise inden for området, ville det hjælpe dem i den rigtige retning hurtigt,” gætter Henrik Skriver Rasmussen, der i dag både har et advisory board og en professionel bestyrelse i HSR Tømrer & Partner.

Skal bygge bro

Folketingspolitiker Morten Bødskov er enig. Som formand for Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg er Morten Bødskov en del af netværket ’Skalering der virker’. Han erkender at det kan være en bureaukratisk affære for virksomheder at søge EU-midler og få den rettet professionelle hjælp og derfor ser han det nye netværk som en oplagt mulighed for virksomheder, der tumler med tanken om at udvide forretningen.

”Der findes vækstfonde, væksthuse og 117 andre indgange til hjælpeinstanser, men det er de færreste virksomheder der når hen til dem. I netværket har vi samlet de gode kræfter og i netværket er det meningen, at virksomhederne hurtigt kan få hjælp og svar på de spørgsmål, som de sidder med,” siger Morten Bødskov, der mener at netværket er en bro mellem de fine idéer og værktøjerne der er til rådighed. Det skal være en let vej for professionel vejledning til virksomheder der har ambitioner om at skalere og målet er, at flere små virksomheder skal tage springet og blive til mellemstore virksomheder.

På Islevdalvej er Henrik Skriver Rasmussen især begejstret for den lette adgang til sparring. For tid, eller mangel på samme, er en stor udfordring for mange selvstændige, fortæller han.

”Når man står i en travl hverdag med fakturering, bestilling af materialer og andre ting, kan det hurtigt blive småt med overskuddet og derfor er det vigtigt med en let indgang til faglig sparring,” siger han.

