Fald i sygefraværet

Kommunens sygefravær er faldet i 3. kvartal i forhold til samme periode sidste år. Foto: SignElements

Det kommunale sygefravær er faldet i Rødovre Kommune. Det viser de seneste kvartalstal fra kommunens sygefraværsstatistik.

Af Christian Valsted

Der har været mindre hosten og hakken blandt kommunens medarbejdere i dette kvartal i forhold til samme periode sidste år. Rødovre Kommunes sygefraværsstatistik viser, at sygefraværsprocenten for 3. kvartal 2016 var 3,51 procent og er i 3. kvartal 2017 er den faldet til 3,27 procent.

Sygefraværet for Rødovre Kommunes ansatte var 4,55 procent for hele året 2016. Kommunalbestyrelsens mål for 2017 er ligeledes 4,5 procent. Selvom de seneste sygdomstal viser en positiv udvikling, oplyser Rødovre Kommune, at der stadig er behov for fokus på udviklingen, da sygefraværet i 1. kvartal lå højere end i 1. kvartal i 2016.

