Hjertestart i det fri

På TrygFondens hjemmeside, hjertestarter.dk, er der registreret 69 hjertestartere i Rødovre. Af dem er 24 tilgængelige hele døgnet. Teknisk Forvaltning indstiller, at der bruges 170.000 kroner til installation og indkøb af termoskabe. Omkostningerne til opvarmning af de 10 skabe forventes at koste 5000 kroner årligt. På billedet ses hjertestarteren på Rødovre Bibliotek, der altså skal flyttes udenfor, hvis lokalpolitikerne stemmer ja til forslaget. Foto: Brian Poulsen

hjertestartere Rødovre Kommune vil flytte hjertestartere ud af de kommunale bygninger, så de er tilgængelige 24 timer i døgnet. Kommunen har i dag 20 hjertestartere bag lås og slå, men planlægger kun at flyttet halvdelen udendørs.

Af Christian Valsted

Hvis du falder om med hjertestop er der størst chance for at blive genoplivet med en hjertestarter i dagtimerne. Efter fyraften er langt størstedelen af de kommunale hjertestartere nemlig låst inde i kommuens institutioner.

Helt præcist er 20 ud af kommunens 23 hjertestartere ikke offentligt tilgængelige efter bygningernes lukketid, men det bliver der snart ændret på.

TrygFonden anbefaler, at flest mulige hjertestartere er tilgængelige døgnet rundt og Rødovre Kommune har derfor undersøgt muligheden for at flytte hjertestarterne ud af bygningerne, så de også kan hjælpe, når Rødovrehallen, Rødovre Bibliotek eller Rødovregaard har lukket.

Halvhjertet indsats

Rødovre Kommune foreslår, at 10 ud af de 20 hjertestartere, som ikke er tilgængelige, flyttes ud af deres bygninger og opsættes i udvendige termoskabe, der er med til at sikre, at hjertestarterne er funktionsduelige 24 timer i døgnet.

Trygfonden havde gerne set, at kommunen var gået ’all-in’ og flyttet samtlige hjertestartere ud.

”Jeg mener, at alle hjertestarterne burde hænge udenfor, men halvdelen er bedre end ingenting,” siger Trine Heidemann, der er underdirektør i TrygFonden.

’Udflytningen’ af de 10 hjertestartere er på dagsordenen i Økonomiudvalget i denne uge og i næste uge skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til forslaget.

Dansk Folkepartis Niels Spittau ville også gerne flytte samtlige hjertestartere udendørs, men han frygter, at hjertestarterne bliver udsat for hærværk. Derfor mener han, at det er fornuftigt at starte med 10.

”Hvis de bliver stjålet eller udsat for hærværk er det som at smide penge ud af vinduet. Derfor er det fornuftigt at starte med 10 og se, hvordan det fungerer,” siger Niels Spittau, der dog ikke behøver at frygte hverken tyverier eller hærværk, hvis man spørger TrygFonden.

”Vores erfaring viser, det er forsvindende få hjertestartere, der bliver udsat for hærværk eller ikke kan hænge i fred. Vi oplever, at der er respekt omkring hjertestarterne, for folk ved godt, de kan være med til at redde liv,” siger Trine Heidemann.

