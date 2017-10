Sjette nederlag i træk til RHs damer

Katrine Clasen bedst med fire scoringer Foto: BP

Håndbold Efter en godkendt første halvleg, tabte RHs håndbolddamer pusten i anden halvleg, og scorede kun to mål på 22 minutter fra anden halvlegs start, i udekampen mod TMS Ringsted.

Af Flemming Haag

RH fulgte godt med i 1. halvleg.

Rødovre HK kom godt fra start i udekampen mod TMS Ringsted. Rebekka Sejdenfaden, Simone Dillon og Christina Damm Hamann bragte RH foran 1-3 efter seks minutter. Med fire scoringer i træk, kom hjemmeholdet foran 5-3. Emilie Tautoft til 5-4, Katrine Clasen til 6-5 og Amalie Rasmussen på straffekast til 7-6 midt i første halvleg. Christina Damm Hamann reducerede til 8-7, herefter brændte RH et straffekast og Ringsted øgede til 9-7. Med to scoringer, fik unge Katrine Clasen udlignet til 9-9 og Amalie Rasmussen på straffekast til 10-10 to minutter inden pausen. Hjemmeholdet kunne med endnu scoringer, gå til pause foran 12-10.

Få sekunder inden pausefløjtet, blev RH ramt af en to minutters udvisning, og starter 2. halvleg i undertal.

RH taber anden halvleg med 15-7.

Ringsted bragte sig hurtigt foran med fire mål, fra starten af anden halvleg. Simone Dillon fik reduceret til 14-11 og 16-12 og det blev de eneste Rødovre scoringer i 22 minutter. Ved stillingen 22-12 med otte minutter tilbage af kampen, fik Rebekka Sejdenfaden reduceret 22-13 og Line Kejser til 24-14. RH fik med tre scoringer i slutfasen, reduceret til slutresultatet 25-17 på mål af Amalie Rasmussen, Katrine Clasen og Katarina Juul Hansen.

Om de få scoringer i de første 22 minutter af anden halvleg, der blev afgørende for kampens resultat, siger RHs træner Peter Jagd.

”Vi kollapser angrebsmæssigt i 2. halvleg. Vi skyder for halvhjertet på mål, bryder med aftalerne og tror aldrig rigtig på, at det kan lade sig gøre. Vi må acceptere, at vi ikke er bedre, men netop derfor kræver det endnu mere af vores indsats, hvis vi reelt synes, at vi skal have en sæson mere i 1. division”.

Næste kamp.

Rødovres håndbolddamer får besøg af Lyngby HK fredag den 27. oktober kl. 18:45 i Rødovre Stadionhal. Lyngby HK har ligesom Rødovre, fået en tvivlsom start på sæsonen, og har efter seks kampe spillet sig til 1 point.

