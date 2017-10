Fødselaren afgjorde målfest

Avarta besejrede topholdet Marienlyst. Foto: Brian Poulsen

Fodbold Avarta var på udekamp i det fynske for anden uge træk, da de ’grønne’ skulle møde rækkens nummer et, Marienlyst. De små 200 tilskuere i det fynske blev budt på en vild målfest og et hattrick af Thomas ’TC’ Chistiansen, men det var en fødselar, der afgjorde topkampen.

Af Mike Hjulmand

Avarta skulle til Marienlyst, hvor missionen var sætte vigtige point på kontoen, da det for alvor spidser til i toppen af den jævnbyrdige række i kampen om at få en plads til oprykningsspillet, men der ventede ikke en nem opgave mod det fynske tophold.

Det københavnske forstadshold kom flyvende fra start, sidste sæsons topscorer ”TC” sendte Avarta i front blot fire minutter inde i kampen, drømmestart på en svær udebane.

Godt 30 minutter senere var Avartas angriber igen på pletten. Avarta kom afsted i en kontra skabt af Peter Benjaminsen og til sidst kunne ”TC” bringe udeholdet foran med 2-0. 2-måls føringer skulle, ifølge fodboldeksperter, være den farligste føring og det viste sig at holde stik igen.

Indenfor ti minutter var hjemmeholdet tilbage i kampen. Først via et straffespark og godt fem minutter senere kom udligningen i kassen efter et frispark.

Fire mål allerede i første halvleg, men der kom endnu et inden de to hold gik til pause. Blot to minutter efter hjemmeholdet havde udlignet scorede Thomas Overgaard Christiansen sit tredje mål. Det var en vild første halvleg, der bød på hele fem mål.

Super indskifter

Der var ikke gået ti minutter af 2. halvleg, inden måltavlen igen skulle i brug, denne gang med endnu en udligning til 3-3. Men det var ikke slut med scoringer, som nærmest fløj ind i dette brag af en topkamp.

Kort før slutfløjt fik nyindskiftede Asger Højmark Jensen muligheden og den kiksede han ikke, da han bragte Avarta på 4-3 med få minutter tilbage.

Noget af en drømmeindskiftning og endda scoring af en fødselar oveni. Benny Galls tropper fik tre uhyre vigtige point med hjem til Espelunden, da Galls tropper endelig fik bonus for alle de chancer, holdet har skabt de seneste kampe.

”I dag har vi effektiviteten og udnytter chancerne,” konstaterede Benny Gall.

Resultaterne med de grønne

Kolding smed point, da de tabte hjemme til Dalum og et andet top 4 hold, Middelfart, tabte 3-0 til Greve.

Dermed indtager Avarta rækkens andenplads á point med Marienlyst.

Men stillingen i toppen af 2. division gruppe 2 er stadig intens, for der er kun tre point mellem de to tophold og HIK på femtepladsen.

Derfor skal Avarta ud i endnu en gyser, når de på lørdag klokken 15 tager mod rækkens nummer 4, Kolding. Det må simpelthen være årets brag i Esplunden, da vinderen formentlig sikrer sig adgang til oprykningsspillet og dermed kan få yderligere tre point til foråret.

