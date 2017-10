Ærgerlig kaptajn: Den er bitter at sluge

Morten Andreasen og resten af Rødovre-spillerne var tydeligt skuffet efter nederlaget til Rungsted. Foto: Brian Poulsen

Ishockey En ærlig og tydeligt skuffet Morten Andreasen kan trods nederlaget se positivt på holdet udvikling.

Af Brian Poulsen

“Jeg ved ikke hvad jeg skal sige lige nu. Den er sur den her, for jeg synes vi har godt fat i det,” fortæller Rødovres kaptajn, efter en mindre pause, en dyb indånding og et mindre suk, da han bliver bedt om sit syn på kampen.

“Rungsted spiller også en god kamp og det kan gå begge veje. Men ét point havde vi i hvertfald fortjent. Når man ser på de mål de scorer, så er det jo ikke fordi de spiller sig frem til mange store chancer, men de mål de scorer, dem scorer de på nogle gevaldige forsvars koks,” uddyber kaptajnen.

Det er en ting Rødovre er blevet bedre til i løbet af sæson – at mindske udfaldene og gør de dårlige perioder i løbet af kampene kortere.

“Det er ikke fordi vi laver mange fejl, men dem vi laver, dem scorer Rungsted på. Det må man simpelthen ikke imod et så skarpt hold som Rungsted er.”

“Ud over det, spiller vi en fornuftig kamp og fortjener minimum 1 point så den er bitter at sluge. Vi har spillet 4 kampe og alt (2 i preseason og to i sæsonen, red) og er alle endt med Rungstedsejr – de sidste to på 1 mål. Vi vil så gerne slå dem.”

Efter en sløj start på sæsonen hvor de første fire kampe blev tabt, har Rødovre vundet 5 af de sidste 7.

“Tag Aalborg kampen. Der spiller vi forfærdeligt i de første 10 minutter og kommer bagud 3-0. De sidste 50 minutter spiller vi fornuftigt. Det er nok der forskellen ligger, på nu og tidligere på sæsonen. Der havde vi større udfald. Dem har vi ikke på samme måde nu,” forklarer Morten Andreasen omkring hvad holdet er begyndt af gøre rigtigt.

Første- og andenmålmand skadet

Rødovres førstemålmand Stefan Ridderwall måtte udgå fra dagens kamp og andenmålmanden Jon Lee-Olsen er også skadet. Dermed står holdet uden deres to målmænd.

“Vi må håbe de to bliver klar hurtigt. Jeg ved ikke omfanget af skaderne så jeg kan ikke sige så meget. Det er ikke noget vi spekulerer så meget på. Vi kigger fremad og må spille godt foran den målmand der nu står og sørge for at han har gode arbejdsbetingelser,” slutter Morten Andreasen.

