Vandværket holder dyder i hævd

Esther haugaard er selv møbelpolstrer og lærer gerne fra sig. Foto: Brian Poulsen

Det koster 50 kroner at få sit eget nøglekort til det åbne værksted Vandværket. Til gengæld er der både kaffe og materialer med i prisen. Nå ja, og så varer det for evigt.

Af André Bentsen

Hvornår: Der er åbent alle dage, når man først har købt et nøglekort for 50 kroner. Så gælder det for evigt.

Selvom der er elektronisk lås på døren, finder du næppe et mere åbent sted, end det åbne værksted, Vandværket.

Her mødes pensionister og efterlønnere på kryds og tværs over hobbyer og fritidsinteresser for at sætte fokus på godt håndværk og endnu bedre fællesskab.

“Man kommer lige så meget for at tale med vennerne, som for at udøve sit håndværk,” siger forkvinden Esther Haugaard.

Hun mener selv, at det åbne værksted på Vandværksvej 17 afholder nogle spændende kurser, som alle Rødovres pensionister og efterlønnere har interesse i og kan deltage i.

Selvom lokalerne er flotte, der både er smedje og drejeværksted, er der dog et begrænset antal pladser og tilmelding er derfor bindende.

“Vi vælger kurserne ud fra, hvor mange der deltager i det daglige der nede. Vi har alt fra patchwork til litteraturklub, for det er vigtigt at kunne tilbyde noget forskelligt, så der er noget til alle,” understreger Esther Haugaard.

Mal abstrakt med Akrylmaling

Hun kalder værkstedet for et frirum, hvor der er plads til, at man kan pusle for sig selv, men også hygge med andre.

“Men vi mangler lidt flere mænd. De har svært ved at komme ud og være sammen med andre mennesker,” siger hun ærligt.

Hvis du selv tager din pensel og dit lærred med, kan du male abstrakt med akryl hver torsdag fra klokken 10 til 15.30.

Bare ring til Viol Olesen på telefonnummer 2342 0410.

Trædrejning

Om mandagen går det løs med trædrejning fra klokken 11 til klokken 14.

“I øjeblikket bliver der lavet smykker i sølv, så kik forbi og se, om det har interesse,” opfordrer Kimie Bønding, der helst ser, man ringer i forvejen på 3670 3173.

“Har du interesse i

møbelpolstring, så bliver der polstret torsdage fra klokken 10 til 14. Jeg hjælper og rådgiver gerne,” siger forkvinden, Esther Haugaard, der har en fortid i faget.

Det er der mange af de andre undervisere der også har.

“Man holder sine gamle dyder i hævd. Vores årgang har lært at lave noget og vi hjælper hinanden, så det her er en gave til folk i vores alder,” siger Esther, der sender en kæmpe tak til kommunen, fordi de har satset så meget på Vandværket.

“Kommunen stiller frit stedet til rådighed for Rødovres pensionister og efterlønnere. Det er vi mange, der er glade for. For det er vigtigt for alle vores pensioinister og efterlønnere at have et sted, hvor man kan foretage sig en masse ting og få noget socialt sammen. Kontakten til andre mennesker er det bedste ved at være her nede,” understreger Esther Haugaard.

Der er også altid gang i smedjen på Vandværksvej. Foto: Brian Poulsen

