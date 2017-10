Musik blandet med livshistorier og nærvær

En af dansk musiks helt tunge drenge slår et smut forbi Viften fredag aften. Foto: Presse

koncert Musiker Kasper Winding besøger Viften med sin nye udgave af de kendte sange fra bagkataloget.

Af Christian Valsted

Musiker, sangskriver og producer. Kasper Winding har mange talenter og han har spillet en af hovedrollerne på den danske musikscene de seneste 40 år.

Han er ikke kendt for at repetere sig selv, men på fredag kan han alligevel opleves med nogle af de sange, som har været med til at definere ham som musiker. Der går han på scenen i Viften og planen er, at han vil fortælle om sit liv samt synge og spille nogle af sine sange tilbage fra ’Mig Og Charlie’ og op til i dag, men i udgaver der reflekterer over, hvor Kasper er lige nu.

Senest udgav Winding i 2016 albummet “F¨¨k Dance Let’s Art”. En hyldest til hiphopbeats, soul, fordybelse og det klassiske albumformat. Et gennemmusikalsk album i sin reneste forstand.

Kasper Winding går på scenen den 20. Oktober klokken 20.

Billetter til koncerten kan købes via Viften.dk

