Hvad sker der for Rødovrevej

Det er området her mellem Gunnekær og Jyllingevej, som Poul Alexandersen mener fortjener en bedre skæbne, end den Vej- og Park har givet den. Foto: Brian Poulsen

debat Her følger et par spørgsmål til vores politikere vedrørende Rødovrevej i anledning af det kommende valg.

Af Poul Alexandersen, Rødovrevej 222

Er der en forklaring på, hvorfor det vejstykke af Rødovrevej, der går fra Gunnekær til Jyllingevej, er udført så elendigt?

Der er ikke en parkeringsplads, som man har på resten af Rødovrevej, med det resultat, at der er de mest sære parkeringer både på cykelsti og fortov, så man ind imellem skal ud på vejen.

Og selve udførelsen er noget juks, det ligner noget, der bare skulle gå hurtigt, hvilket især viser sig, når det regner, for der kan vandet ikke løbe af som det burde, men bliver blokeret af de opkørsler, som man efterfølgende måtte lave, grundet nogle høje kantsten, som man måtte klatre op over, når man skulle ind på parcellen.

Men fodgængere og cyklister nyder da godt af at få en skylle, når en bil kører forbi. Det burde være en ommer, men der er nok ikke stemmer nok hos os i området. Men nogle burde have ildrøde ører.

