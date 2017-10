Danske Medier til kommunerne: Spar på kommunikationen – brug pengene på åbne postlister

debat Vil kommunerne presse de lokale ugeaviser ud, spørger konsulent i Danske Medier.

Af Toke Helmø, konsulent i Danske Medier

Fra mediernes side kan vi kun spekulere over motivationen fra kommunernes side til at skabe egne medier og ansætte flere kommunikationsfolk og journalister. Er det, fordi de har et behov for at styre kommunikationen og værne sig mod en kritisk presse?

Har de til hensigt at presse de lokale ugeaviser ud, eller er det blot en uheldig og uigennemtænkt følge af deres virksomhed, spørger kommunikationskonsulent i Danske Medier, Toke Helmø, i en debat på Altinget| Kommunal.

– Uanset hvad, så er det et betydeligt demokratisk problem, hvis de kommunale institutioner begynder at lukke sig om sig selv og udelukkende kommunikere et skønmaleri af kommunens aktiviteter.

Vi har nemlig brug for et kritisk civilsamfund. Vi har brug for de frie medier, der tjener som folkets vagthund over for de kommunale magthavere, uanset om det er embedsmænd eller folkevalgte, tilføjer Toke Helmø.

Kommunerne skal ikke være bange for deres egen skygge

Danske Medier mener, at kommunerne bør arbejde for åbenhed til borgerne i stedet for at oprette egne medier og lukke sig om sig selv. Kommunerne bør ikke være bange for deres egen skygge. De bør i stedet give civilsamfundet bedre muligheder for at tjekke dem efter i kortene.

“Et fint redskab, de kunne tage i brug, ville være at indføre obligatoriske åbne postlister. På den måde kan de private medier få bedre indsigt i den kommunale gøren og laden. Samtidig øger kommunerne åbenheden i administrationen og forudsætningen for den gode demokratiske debat,” skriver Toke Helmø.

KL har tidligere anfægtet de åbne postlister, da de mener, de er meget ressourcekrævende. Hvis kommunerne begrænser deres egne kommunikationsudgifter og i stedet lader civilsamfundet drive medievirksomhed, så kan de hurtigt finde de penge, som det kræver.

På den måde genopretter vi den velfungerende arbejdsdeling mellem kommuner og lokalme-

dier.

Samtidig får vi en mere åben administration og bedre forudsætninger for den lokale debat og sam-

tale, skriver han i et svar til Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

