“Gratis cykler, rygestopkurser og biografer er ikke offentlige opgaver

Efter at have undret mig gennem nogle år, synes jeg, at kommunen slår hovedet på sømmet næste år.

Af Erik Hansen, Liberal Alliance

Problemet er, at man fra Rødovre Kommune (RK) i flere tilfælde skriver om, og markedsfører sig med, ‘gratis’ ydelser.

‘Gratis’ Wi-Fi på bibliotekerne eksempelvis – og så kom ‘gratis’ rygestopkurser og ‘gratis’ vægttabskurser (bare for at nævne nogle).

Jeg skal hermed afsløre, at INTET er gratis.

Alle foranstående forhold er skattefinancieret.

Hvorfor i alverden er det en kommunal opgave at få folk til at holde op med at ryge?

Alle her i landet ved, det er farligt at ryge – altså kan du gøre op med dig selv, om du vil ryge eller ej.

Hvis man ønsker at lade være med at ryge, så kræver det reelt set ikke mere end en beslutning. Det bør altid være op til den enkelte og vedkommer ikke RK.

Derudover har vi en kommunalt drevet (skattefinancieret) biograf. I Rødovre Centrum ligger Atlas-biograferne, som lever af at vise film for kunderne!

Jeg ved godt, at det hedder sig, at Viften viser smallere film, der når ud til at mindre publikum. Ved at have gennemlæst deres program for de seneste par år, så må dette argument siges at være noget af en tilsnigelse.

Kommunen vil styre den frie presse

Èt af de seneste tiltag er så, at RK mener, man fra centralt hold skal udgive et ‘orienteringsblad’ om ‘livet i kommunen’. Undskyld mit franske, men er det ikke lige præcis, hvad vi har den frie presse til (her i byen: Rødovre Lokal Nyt)?

Hvorfor skal RK bruge skattemidler (hov – det var heller ikke gratis) på at skrive og udgive noget, som andre reelt set arbejder for, lever af og tilmed har opnået flere kåringer for?

Hvorfor skal RK skrive i egen udgivelse om begivenheder, som RLN (eller Rødovre Avis i sin tid) måske har behov for at benytte til at skaffe annoncører.

Bevares, så kan man selvfølgelig ikke styre, hvad der skal stå, men det synes jeg faktisk er en gevinst (også selvom jeg ofte er uenig med Rødovre Lokal Nyt).

Og så kommer det. På næste års budget er der afsat 1,3 mill. til ‘gratis bycykler’.

Læs: “skattefinancierede bycykler”.

Rødovre vil åbenbart koble sig på de tiltag, som henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommuner allerede har brændt millioner af kroner af på de seneste år.

Wi-Fi og vægttab

Hvis man går fra rådhuset lige over på den anden

side af Rødovre Parkvej – eller på den anden side af Tårnvej – så ligger der begge steder en cykelhandler, som lever af at sælge og/eller udleje cykler.

Hvorfor i alverden skal RK (skatteyderne) ha’ den udgift?

Efterhånden tror jeg, at hvis man dropper ‘gratis’ Wi-Fi, rygestopkurser, vægttabskurser, orienteringsmagasin og bycykler – ja, så kan jeg spare så meget i skat, at jeg får råd til at købe min egen cykel.

Men – uha, der kan ikke spares i det offentlige!

Slutteligt skal jeg ikke skjule min glæde over, at regeringen er ved (måske er det allerede sket) at

barsle med en rapport med hensyn til, hvad der ‘er offentlige opgaver’ – og dermed nok især, hvad ‘der ikke er offentlige opgaver’.

Det bliver interessant.

