Griber du stafetten for livet

Mange stod klar til at hjælpe, da vi sidst arrangerede løb for Kræftens Bekæmpelse. Derfor er der også gode chancer for, at Stafet For Livet kan blive en lokal succes. Foto: Arkiv

kræft Da vi tidligere i år arrangerede 24-timers rekordløb for Kræftens Bekæmpelse var det kun nogle ganske få personer, som fik lov at løbe på løbebåndene foran centeret og samle penge ind. Sådan bliver det ikke, når der snart skal holdes Stafet For Livet, hvor alle kan være med. Også til at planlægge.

Kræft rammer hele familien, hele omgangskredsen og arbejdspladsen. Derfor er der også rigtig mange, der gerne vil være med til at bakke op, når Kræftens Bekæmpelse arrangerer Stafet For Livet.

Det er et livsbekræftende socialt arrangement, hvor alle, berørt af kræft, kan opleve støtte og opbakning fra venner, familie og kolleger i kampen mod kræft.

Lige nu arbejdes der på at få Stafet For Livet til Rødovre, der aldrig tidligere har haft del i det landsdækkende arrangement.

Fra avisens side skal der lyde en kæmpe opfordring til at bakke op om projektet, der forsøges kickstartet af bevægelsens hovedafdeling og altså ikke arrangeres fra lokal hold. Til at starte med.

“Kræft rammer desværre mange her i lokalområdet. Det er oplagt at få Stafet For Livet til Rødovre, så vi sammen kan gøre en forskel mod kræft,” siger Iram Saif, projektkonsulent ved Kræftens Bekæmpelse.

Hun understreger, at alle, der vil gøre en aktiv indsats mod kræft, er velkommen til informationsmøde om Stafet For Livet onsdag den 1. november klokken 19 til 21 i Rødovre Frivilligcenter på Slotsherrens Vænge 2A.

Fællesskab mod kræft

Iram Saif mener, at stafetterne er unikke, fordi man i fællesskab står sammen mod kræft.

”Når man som kræftpatient deltager i Stafet For Livet og ser de lokale sponsorer bakke op, vender sig rundt og ser familier, kolleger og de mange deltagere omkring én, oplever man, man ikke er alene i kampen mod kræft”, siger Iram Saif.

Stafet For Livet er et døgn med holdaktivitet, underholdning og oplysning om kræft.

Holdet er repræsenteret med mindst én deltager på banen hele døgnet igennem. Alle kan deltage, uanset og om man vil gå eller løbe, for det bestemmer man selv. Det gælder ikke om at komme først, men om at gøre en aktiv og fælles indsats i kampen mod kræft.

”Det fantastiske ved Stafet For Livet er, at man i fællesskab er med til at slå hul på det tabu, som ofte omgærder kræft. Ved stafetterne er der plads til åbenhed, fordi der både er tidligere og nuværende kræftpatienter, pårørende og bare almindelig interesserede, der ønsker at give en hånd med i kampen mod kræft og deltage i fejringen af livet,” siger Iram Saif. Hun siger, der opstår et særligt fællesskab, når folk fra forskellige sociale og kulturelle grupper mødes for at kæmpe mod kræften.

Ja faktisk opstår der også en særlig dialog og et fællesskab mellem patienter og pårørend som er helt unikt.

Mange af de relationer, der opstår under en stafet, holder også uden for stafetbanen. Dét, at møde en fra den lokale løbeklub eller jobbet, der kender kampen mod kræft, giver et særligt fællesskab og fornyet mod på at forsætte den svære kamp.

Et døgn for livet

Det afgørende er, at alle kan være med i Stafet For Livet, der er arrangeret af frivillige.

Alle kan være med til at skabe et døgn med hold-

aktivitet, underholdning og oplysning om kræft til Stafet For Livet Rødovre i 2018.

kommentarer