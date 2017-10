Lars har det bedst på bunden

Fotograf Lars Hestbæk har igennem 10 år fotograferet og dokumenteret livet i Damhussøen. Foto: Lars Hestbæk

under overfladen Fotograf Lars Hestbæk har, som den eneste, fået lov til at dykke i Damhussøen. Det er blevet til mere end 200 dyk i den store sø gennem årene og det er der kommet en lang række fascinerede undervandsbilleder ud af.

Af Christian Valsted

39-årige Lars Hestbæk må noget, som ingen andre må. Han må dykke i Damhussøen. Københavns Kommune nikkede for 15 år siden “ja” til at Lars måtte filme livet under overfladen i Damhussøen. Lige siden er det blevet til godt 200 dyk. Hver gang har Lars sit undervandskamera

med under vandet for at dokumentere det liv, man ellers ikke ser. Og liv er der rigeligt af i den lettere algegrønne bysø på kanten af Rødovre.

”Det er vildt fascinerende at ligge i søen og følge med i, hvad der sker under overfladen,” siger Lars, der næsten altid dykker med snorkel og derfor ofte ligger stille i vandet med sin våddragt. Det har gennem årene givet problemer.

”Det tager lang tid at fange de gode billeder. Derfor er der borgere, der har kontaktet politiet, fordi de tror, jeg er et lig, der driver rundt i søen,” fortæller Lars.

Rigt dyreliv

For Lars handler det om at dokumentere en Verden, som ingen andre ser. Langt de fleste kender og bruger Damhussøen, men det er nok de færreste, der er bekendt med dyrelivet under vandet.

”Man skulle måske ikke tro det, men der er et meget rigt dyreliv i Damhussøen. Vi taler om en sø, der ligger ud til en firsporet vej. En sø der er omringet af trafik samt bilos og alligevel er der et fascinerede liv. Det blev jeg overrasket over, da jeg begyndte at dykke i Damhussøen,” siger Lars Hestbæk, der ser lidt af hvert, når han finder undervandskameraet frem, ifører sig sin våddragt og hopper i søen.

“Der er store suder,

geder der overstiger 10

kilos-klassen, aborre, ål og enormt mange krebs. Der er ekstremt meget liv og en fantastisk ro under vandet,” fortæller Lars.

Drømmer om skattejagt

Gennem årene har Lars fundet lidt af hvert på bunden af Damhussøen. Alt fra kasseapparater og indkøbsvogne til et utal af cykler. Endnu har han ikke fundet noget ’super interessant’, men det kan være det kommer. Han går nemlig og leger med tanker om en lille skattejagt i området af søen, der vender ud til Roskildevej. Da Hitlers Nazi-Tyskland kapitulerede i 1945 vandrede de slagne soldater hjem langs Roskildevej og efter sigende skulle mange af soldaterne have smidt deres våben og ammunition i Damhussøen.

”Jeg har en idé om, at der stadig ligger en del ting på bunden, så en lille skattejagt kunne være oplagt,” siger Lars Hestbæk.

