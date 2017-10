På tur under jorden

Rundvisningen finder sted onsdag den 25. oktober fra klokken 17 til 18 med indgang fra plænen ved biblioteket. Der er maksimalt plads til 25 deltagere og billetter kan købes på bibliotekerne eller på rdb..dk for 40 kroner. Foto: Brian Poulsen

på besøg i bunkeren Du har givetvis hørt om det militære koldkrigsanlæg Ejbybunkeren på Vestvolden og dennes funktion? Men hvad med den civile kommandocentral under biblioteket?

Af Christian Valsted

Hvis ikke, er der al mulig grund til at købe billet, når Lokalhistorisk Samling og Oplevelsescenter Vestvolden i samarbejde inviterer på rundvisning i den store kommandocentral under Rødovre Bibliotek.

Under rundvisningen kan du blandt andet blive klogere på, hvad bunkeren blev bygget til, om Rødovre og den kolde krig.

