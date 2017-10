En ung Flemming Lunde Østergaard Hansen afbilledet i en artikel fra Vendsyssel Tidende i marts 1988, som interviewede ham i anledning af besøget i Sudan og Eritrea, hvor han besøgte flygtningelejre. Foto: Privat

kvoteflygtninge Den socialdemokratiske udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen retter hård kritik mod sit eget parti i spørgsmålet om kvoteflygtninge. Han kalder det flovt og beskæmmende, at hans eget parti bakker op om, at Danmark for første gang siden 1978 afviser FN-flygtninge.

Af Christian Valsted

På Christiansborg er Socialdemokraterne enige med Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i, at det skal være slut med at tage imod kvoteflygtninge, eller FN-flygtninge, som FNs flygtningehøjkommissariat, UNHCR, ellers har bedt Danmark om at tage i mod siden 1978.

Siden 1989 har Danmarks andel af kvoten været på 500 pladser om året, men Socialdemokraternes opbakning til flygtningestoppet har fået den lokale socialdemokrat, formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen, til tasterne. I et opslag på Facebook kalder han sit eget partis beslutning for flov.

”Det er flygtninge, som typisk hører til de hårdest ramte, herunder handicappede og som ikke har mulighed for at forlade lejrene ved egen kraft. I stedet må de henslæbe tilværelsen under dårlige forhold uden fremtidshåb. 500 kvoteflygtninge vil betyde, at vi i Rødovre skal modtage 3-4 mennesker i nød om året. Det kan vores fællesskab vist godt klare,” skriver han i opslaget.

Hjerteblod

Over for Lokal Nyt uddyber udvalgsformanden, at han mener, beslutningen er med til at underminere FN.

”Vi er et af de rigeste lande i Verden og hvordan kan vi forvente at andre lande skal tage imod kvoteflygtninge, når vi selv bakker ud,” spørger han.

Flemming Lunde Østergaard Hansen mener, at partiet har krydset en streg, som ikke skulle være passeret. Han har dog ingen planer om at melde sig ud af partiet på baggrund af partilinjen på Christiansborg.

”Vi kan ikke være enige hele tiden og jeg har det på den måde, at hvis man gerne vil ændre på tingenes tilstand, så må man blive,” siger lokalpolitikeren, der selv har hjerteblod i flygtningespørgsmålet.

Som ung gymnasieelev var han i 1988, sammen Dansk Socialistisk Ungdom, i Sudan og Eritrea og besøge flygtningelejre. Siden har han besøgt flygtningelejre i Syrien og Jordan.

”Jeg ved, at FN hjælper på menneskers situation og derfor mener jeg ikke, det hverken hænger sammen holdningsmæssigt eller argumentationsmæssigt, at Danmark nu siger nej til at modtage 500 kvoteflygtninge årligt,” siger han.

Det danske stop til kvoteflygtninge trådte i kraft i august 2016 og fortsætter på ubestemt tid.

