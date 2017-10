Så er der kamp – valgkamp!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Så skal vi snart stemme til kommunalvalget. Og vanen tro (for nogle nok nærmere en uskik) – så vil jeg da lige fyre lidt op under valgkampen.

Af Chrummer

Jeg løb lige henover Facebookgruppen ”Rødovre Lokal Politik” – bare lige for at give et hurtigt overblik over, hvad der sker derinde. Ja, der er svaret nok: ”Ikke så forbandet meget.”

Den heftigste diskussion derinde er, at SF er mopset over, at Socialdemokratiet bruger ”Sammen om Rødovre” som slogan, fordi det er det samme som kommunens blad hedder. Ja, klassekampen har SF opgivet og giver den nu som

slogan-fascist

Så er der min kollega her på avisen, klummeskribenten Nilofer Abbasi (Å). Nilofer vil gerne slå et slag for flere unge i byrådet (tiltrængt) – ja og et såkaldt ”Rødovremandat” – Nilofer fortæller, at det er noget om borgerdemokrati. Hvis 51 pct af indbyggerne mener, at noget skal laves om, så skal det laves om. Lige meget hvad byrådet mener. Det lyder lidt Alternativt (nok deraf partiets navn). Måske kan vi samle 51 pct om, at fjerne kommuneskatten og grundskylden. Men at nogle skulle være så tarvelige og egoistiske, er der ikke helt taget højde for i partiprogrammet hos Alternativet.

I den forbindelse var der en Socialdemokrat, som måtte vække Nilofer alias Alice i Eventyrland og belære den unge idealistiske kvinde om, at nu hedder det ikke byråd – men kommunalbestyrelsen. Jeg kom så bare til at tænke over, hvad fanden kommunalbestyrelsen så laver i Byrådssalen??

Men ellers kan Socialdemokratiet fortælle om, at alle de mennesker de mødte foran Rødovre Centrum i lørdags, ikke ønskede at spare 30 millioner på velfærden mod 312 kroner om måneden i skattelettelse. Svaret havde nok set anderledes ud, hvis man spurgte om man ville spare 300 millioner på velfærden mod 3120 kr i skattelettelse.

Venstre hævder fortsat, at vi skal have skattelettelser og nedsat grundskylden for at tiltrække ressourcestærke borgere. Uagtet, at vi

lige får cirka 3000 nye borgere i nybyggerierne i Rødovre. Ja og at Rødovre er på top 3 både over højeste stigninger i kvm-prisen, korteste liggetid og populære steder at bo. Men de nye er åbenbart ikke ressourcestærke nok.

Konservative – ja de vil bare have borgmesterposten. De er ikke så aktive på facebook. Det er nok, fordi de er lidt konservative og venter på at den hestetrukne kuglepost skal komme og afhenter deres brochure.

De radikale er heller ikke så aktive. De ved nok ikke, hvad de skal mene endnu. Enhedslisten lige så – de skal nok lige få løst problemet om, hvordan man bedst sælger ophævelsen af ejendomsretten til vilaejerne i Rødovre.

Men ugens højdespringer går til DF. Kim Hammer skulle lige lave en charmeoffensiv på en folkeskolen – det gjorde han så ved at fortælle, at muslimer er ødelæggende over for den vestlige Verden. Ja, man kunne vel næppe forvente andet. Det faldt – spøjst nok – et par muslimske børn for brystet. Født og opvokset i Danmark skulle de – i skoletiden – få at vide, at de er ”ødelæggende” – ikke bare for Rødovre – men

HELE den vestlige verden. Det skaffede så Kim Hammer en artikel i Ekstrabladet – og sikkert en plads i den hemmelige lange og mørke korridor hos DF, hvor der hænger billeder af alle de partihelte, som har fået udmærkelsen ”racist” hængt på sig. Jeg tror bare, vi skal undskylde Kim Hammer med, at Nyager Skole nærmest er udkants-Danmark og at han derfor troede, han talte foran en landboforening i Sønderjylland.

Nå, men nu er du opdateret og nok mere klar til at sætte dit kryds den 21. november, ik’?

kommentarer