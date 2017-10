Vil slæbe kommunen i retten

De erhvervsdrivende på Damhustorvet er klar til at hive Rødovre Kommune i retten for at få erstatning for de økonomiske tab, som butikkerne oplever i forbindelse med kommunens renovering af torvet. Rødovre Kommune mener ikke, der er hjemmel i loven til at udbetale erstatning. Foto: Brian Poulsen

damhustorvet De erhvervsdrivende på Damhustorvet er klare i spyttet: Rødovre Kommune skal betale erstatning for de tab, som renoveringen af torvet har medført butikkerne. Rødovre Kommune afviser. "Der er ikke hjemmel til at betale erstatning," lyder svaret fra kommunaldirektøren.

Af Christian Valsted

For få uger siden kunne man, her i Lokal Nyt, læse om et positivt dialogmøde mellem butikkerne på Damhustorvet og Rødovre Kommune. Siden er den positive dialog forstummet og i stedet er der rejst et krav om erstatning på vej.

De erhvervsdrivende på torvet er langt fra tilfreds med den måde, Rødovre Kommune har grebet renoveringen af Damhustorvet an på. Derfor har de sat en advokat på sagen. De mener nemlig, at Rødovre Kommune skal betale erstatning for de tab butikkerne har lidt i renoveringsfasen, der begyndte i september måned og efter planen varer til december.

”Vi ønskede ikke et nyt torv, men det fandt vi forståelse for og accepterede. Omvendt forventer vi også noget forståelse fra kommunens side. Vores forretninger er vores levebrød og det kan ikke være rigtigt, at kommunen ser hen over hovedet på os, når vi taber halvdelen af vores omsætning,” siger Thorleif Kristensen, der er indehaver af ‘Damhusbageren’ og taler på vegne af butikkerne.

Kommunen vil ikke betale

På rådhuset har kommunaldirektør Anders Agger fuld forståelse for de erhvervsdrivendes situation. På spørgsmålet om, hvorvidt kommunen vil betale erstatning til torvebutikkerne, er svaret dog klart og tydeligt nej. Forklaring på kommunes nej er mere kompliceret.

”Vi er ikke ligeglade med butikkerne og vi forsøger ikke at negligere problemerne. Ombygningen af Damhustorvet bliver en gevinst for butikkerne og jeg synes, vi har gjort, hvad vi kan for at tage hensyn til de erhvervsdrivende i forbindelse med renoveringen og har blandt andet etableret korttids- og midlertidige P-pladser samt annonceret om adgang til butikkerne på torvet,” siger Anders Agger, der ikke mener, der er hjemmel i lovgivningen til at betale erstatning eller økonomisk kompensation på grund af ombygningen.

”Det er ikke lovligt, når det juridiske grundlag ikke er tilstede,” mener Anders Agger.

Rødovre Kommune vurderer, at butikkernes nedgang i omsætning ikke alene kan berettige til en erstatning ved en domstol.

”Det skal for eksempel også kunne påvises, at kundernes adgang er forhindret og at der er fysiske indgreb i butiksfacader og lignende indgreb. Det er ikke tilfældet på Damhustorvet,” siger Anders Agger.

Kunne gøres mere nænsomt

Tilbage på Damhustorvet er Thorleif Kristensen ikke enig med Rødovre Kommune i det spørgsmål. Han mener, at adgangen til torvet stort set er blokeret og han oplever personligt problemer med at få leveret varer til sin bagerforretning.

Ifølge bagermesteren havde en faseopdelt renovering af Damhustorvet i stedet været vejen frem.

”Hvis Damhus Boulevard var blevet renoveret først, havde det løst mange problemer. Vi mener, kommunen kunne have gjort renoveringen mere nænsom. Det vil vi forsøge at påvise og det er erstatningspådragende,” mener Thorleif Kristensen.

Tilbage på rådhuset fortæller kommunaldirektøren, at Rødovre Kommune har haft fokus på de erhvervsdrivende og taget hensyn til dem i forbindelse med planlægningen af arbejdet på torvet, men Anders Agger understreger, der flere hensyn som skal tages, når et anlæg af den størrelse skal i gang.

”Vi ønskede at genere julehandlen mindst muligt.Derfor bliver sivegaden fra Damhus Boulevard til Hvidovrevej åbnet først. Det er en tilrettelæggelse af arbejdet, der tager hensyn til butikkerne og som er aftalt med dem. Men der er også hensynet til beboerne i forhold til støjgener. Det betyder, at der kun må arbejdes på visse tidspunkter i døgnet. Det skal vi også indarbejde, når vi indgå en aftale med en entreprenør,” siger Anders Agger.

