Stort borgerligt valgforbund uden DF

Fra Tyren ses Erik Hansen (L), Martin Møland (B), Kim Drejer (C) og yderst Claus G. Olsen (V). Foto: Privat

kv17 Den såkaldte blå blok er nu blevet enige om et valgforbund uden Dansk Folkeparti, som man ser som Socialdemokraternes tætteste samarbejdspartner.

Af André Bentsen

Det handler om stemmer og ikke mindst at sikre de stemmer, der måske går til spilde i det taktiske spil efter valgnatten, når Venstre, Konservative, Radikale Venstre og Liberal Alliance nu indgår et teknisk valgforbund.

De samme partier indgik også teknisk valgforbund for fire år siden. Alle i valgforbundet har nemlig et ønske om, at ingen blå stemmer skal gå til spilde.

Det er dog vigtigt for partierne at signalere, at hvert parti har sin egne fokuspunkter, men dem vil partierne hver især fremføre i løbet af valgkampen. Én ting kan de dog blive enige om, allerede før det virkelig går løs i lygtepæle og til paneldebatter.

Satser på fremgang

Der er nemlig bred enighed om, at Dansk Folkeparti, som ellers indgik i det borgerlige valgforbund i 2013, selv har valgt at forlade blå blok.

“Da DF på valgaftenen i 2013 fravalgte partierne i blå blok og gik i valgforbund til fordel for Socialdemokratiet,” som det hedder sig i det nye valgforbund.

Den overordnede politiske målsætning med valgforbundet er da også klart. De fire partier ønsker at skabe en styrket opposition til Socialdemokratiet i Rødovre.

”Vi har siden sidste valg oplevet, at DF og SF har fulgt Socialdemokraterne i tykt og tyndt. Derfor er der behov for en reel opposition,” lyder det i en fælles erklæring. Ved sidste valg fik de fire partier 23,3 % af stemmerne. Målet er en samlet fremgang.

